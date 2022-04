Le conseiller de Coimbatore offre un voyage gratuit à Ooty à ceux qui suivent le tri des déchets

Les résidents d’un panchayat de la ville de Coimbatore peuvent désormais gagner un voyage d’une journée à Ooty s’ils adoptent le tri des déchets. Un conseiller indépendant du panchayat de la ville d’Annur dans le district de Coimbatore a lancé une campagne de porte-à-porte pour motiver les habitants de son quartier à adopter le tri des déchets. En retour, ils peuvent gagner un voyage à Ooty à la fin de la tâche. Il y a un total de 15 quartiers dans la municipalité d’Annur du district de Coimbatore. Pendant ce temps, il n’y a pas de décharge séparée en ce qui concerne cette municipalité. Par conséquent, il a été très difficile pour les travailleurs de l’assainissement de trier quotidiennement les ordures collectées dans la municipalité et de les éliminer.

Dans cet esprit, Ranganathan, un conseiller indépendant du quartier 12 de la municipalité d’Annur a lancé une nouvelle initiative. Il a distribué des brochures sur la gestion des déchets solides aux habitants de son quartier et sensibilisé afin que les habitants du quartier 12 de la municipalité d’Annur classent les déchets biodégradables et non biodégradables et les remettent aux travailleurs de l’assainissement, entre le 14 avril et le mois de juin. 1. Après avoir sélectionné les 50 premières personnes du quartier via une loterie, le conseiller organisera un voyage d’une journée à Ooty le 5 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. Ranganathan a annoncé qu’il supporterait tous les frais du voyage.

Le conseiller de 49 ans a déclaré: «Mon objectif est d’encourager et de faire adopter par les gens le tri des déchets à la maison même. Comme il n’y a pas de décharges, cette pratique facilite le travail de chacun et permet de ne pas se soucier des décharges dans le quartier ». De plus, il a été choisi comme conseiller du quartier pour la troisième fois. « Les résidents qui trient correctement les déchets seront sélectionnés pour le voyage. Je crois que l’habitude de trier les déchets sera inculquée dans l’esprit des gens et j’ai en outre un plan pour les encourager à composter et à créer bientôt un jardin en terrasse », a déclaré Ranganathan.

Le conseiller de quartier Ranganathan a fait du porte-à-porte et a demandé au public de coopérer à ses efforts. Selon les habitants, le conseiller a fait de nombreuses annonces de ce type au cours de son mandat et en a réalisé certaines auparavant. Cette initiative sur les déchets solides a été très bien accueillie par le public.

