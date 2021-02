Le COVID-19 a tué plus de 440000 Américains, et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Un épidémiologiste de haut niveau et conseiller de l’équipe de transition du président Joe Biden a déclaré dimanche que les États-Unis devaient donner la priorité à l’administration d’une dose unique à autant de personnes que possible avant de se concentrer sur les secondes doses des vaccins à deux doses.

Michael Osterholm, le directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l’Université du Minnesota, a déclaré à «Meet the Press» qu’il s’attend à une nouvelle vague d’infections dans les prochains mois. Osterholm a cité de nouvelles variantes, telles que celles détectées pour la première fois en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, qui semblent se propager plus facilement que le virus d’origine.

« L’ouragan arrive. En raison de cette vague, nous devons appeler un audible », a-t-il déclaré.

Les vaccins actuellement utilisés, de Moderna et Pfizer, nécessitent deux doses espacées de quelques semaines. Une dose, cependant, offre une certaine protection. Et Osterholm a déclaré que les données indiquent que plus les gens attendent longtemps jusqu’à la deuxième dose « mieux vous pouvez faire ».

«Nous voulons toujours recevoir deux doses chez tout le monde, mais je pense qu’à l’heure actuelle, avant cette poussée, nous devons administrer autant de doses uniques que possible à autant de personnes de plus de 65 ans que possible», a déclaré Osterholm. l’accent pourrait «réduire les maladies graves et les décès qui vont survenir au cours des semaines à venir».

Dans les gros titres:

►Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré dimanche que la distribution des vaccins avait été « transparente » sous l’administration Biden. « Le président Biden et son équipe travaillent pour assurer ce partenariat et ne pas le déchirer, ce dont je suis très reconnaissant », a déclaré Hutchinson à ABC News « This Week ».

►Le Vatican a dévoilé de nouveaux protocoles COVID pour la distribution des cendres le mercredi des Cendres le 17 février. « Sans les toucher ni prononcer aucun mot. »

►Un des plus grands sites de vaccination du pays a temporairement fermé ses portes samedi lorsque des dizaines de manifestants ont bloqué l’entrée du Dodger Stadium de Los Angeles, bloquant des centaines d’automobilistes qui faisaient la queue.

►Un deuxième État américain a signalé un cas du variant du coronavirus identifié pour la première fois en Afrique du Sud. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a confirmé samedi un cas de la variante B.1.351 dans son État. La Caroline du Sud a signalé au moins deux cas de la variante plus tôt cette semaine.

►Après s’être ouverte aux fêtards du Nouvel An, Dubaï est maintenant accusée par plusieurs pays de propager le coronavirus à l’étranger, alors même que des questions tourbillonnent sur la capacité de la cité-État à gérer les pics record signalés de cas de virus.

►Rep. Cori Bush, D-Mo., A déclaré qu’elle avait demandé de déplacer son bureau de Washington loin de la Républicaine Marjorie Taylor Greene, affirmant que le républicain de Géorgie l’avait « réprimandée » au Capitole au début du mois pour une altercation au masque.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 26,1 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 441300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 102,9 millions de cas et 2,22 millions de décès. Environ 49,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 29,6 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les candidatures à la faculté de médecine pour l’automne prochain sont en hausse de 18%, selon l’Association of American Medical Colleges. Et de nombreux responsables scolaires notent spécifiquement que le nombre de candidats d’Américains traditionnellement sous-représentés contribue à alimenter la flambée.

Le triomphe de la science sur COVID est marqué par la confusion et la frustration

Fin décembre, l’idée que des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-19 avaient été créés en moins d’un an semblait miraculeuse. La fierté de cet exploit remarquable a cependant été remplacée par la confusion, l’injustice, les attentes frustrantes et le cauchemar des flacons de vaccins qui ramassent la poussière alors que des dizaines de milliers de personnes continuent de mourir de ce qui est maintenant une maladie évitable. Même les personnes qui dirigent l’effort sont incapables d’expliquer ce qui s’est passé.

« J’adorerais le comprendre », a déclaré Moncef Slaoui, responsable de l’effort de développement de vaccins sous l’administration Trump et maintenant conseiller de l’administration Biden. « Ce qui me rend triste, c’est … que les milliers de personnes qui ont travaillé jour et nuit au cours des très nombreux derniers mois se sentent vraiment terribles, se sentent déprimées, car tout cela est maintenant positionné comme une catastrophe. » En savoir plus ici.

– Karen Weintraub et Elizabeth Weise

Tous les patients COVID ne retrouvent pas le goût et l’odorat

Des millions de personnes dans le monde ont subi des modifications de leur odorat ou de leur goût après avoir contracté le COVID-19. Dans la plupart des cas, les symptômes ne durent généralement que quelques semaines. Mais un an après le début de la pandémie, les chercheurs ne sont toujours pas sûrs du moment où certains survivants du COVID-19 pourraient retrouver leurs esprits – si jamais – et beaucoup sont aux prises avec les implications à long terme de la perte en matière de sécurité, d’hygiène et de psychiatrie. Au cours de l’année à venir, il y aura au moins 1 million de nouveaux cas aux États-Unis avec une diminution chronique de l’odorat ou du goût à cause du COVID-19, a déclaré le Dr Jay Piccirillo, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge et professeur à la École de médecine de l’Université de Washington qui étudie le sujet.

« Nous avons eu une meilleure idée des effets chroniques à long terme du COVID sur l’odeur et le goût », a-t-il déclaré. «Les choses que nous avons apprises suggèrent que la plupart des gens récupèrent l’odeur et le goût, mais pas tous.

Les États-Unis suspendent leur projet de donner un vaccin contre le virus aux prisonniers de Guantanamo

Les États-Unis soutiennent pour l’instant un plan visant à offrir des vaccinations COVID-19 aux 40 prisonniers détenus au centre de détention de Guantanamo Bay, à Cuba. Le porte-parole en chef du Pentagone, John Kirby, a déclaré samedi dans un tweet que le ministère de la Défense «suspendrait» le plan de vaccination des personnes détenues à Guantanamo pendant qu’il examinera les mesures de protection des troupes qui y travaillent. Kirby a déclaré qu’aucun prisonnier n’avait encore reçu la vaccination. Le plan a suscité quelques critiques après que le New York Times ait annoncé que la vaccination des prisonniers commencerait dans les prochains jours.

«Nous suspendons le plan pour aller de l’avant, alors que nous révisons les protocoles de protection des forces», a déclaré Kirby. «Nous restons attachés à nos obligations de garantir la sécurité de nos troupes.»

Le quartier de New York a du mal à vacciner les résidents latinos

Le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu’un site de vaccination à Washington Heights avait administré des injections à des personnes principalement blanches qui venaient de l’extérieur du quartier à majorité latino.

« D’une manière ou d’une autre, au lieu de se concentrer sur la communauté latino-américaine de Washington Heights, un endroit qui a vraiment été durement touché par COVID, l’approche a plutôt été propice pour que des personnes extérieures à la communauté viennent et se font vacciner, mais pas les personnes qui vivent là-bas à Washington. Hauteurs – totalement en arrière », a déclaré le maire lors d’une conférence de presse, selon une transcription.

De nombreuses villes et États accusent un retard dans la vaccination des personnes de couleur, bien qu’elles soient plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du virus.