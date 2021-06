Le conseiller de Biden, Cedric Richmond, affirme que le GOP a remboursé la police pour s’être opposée au projet de loi Covid avec de l’argent pour les forces de l’ordre

Le conseiller principal de JOE Biden a reproché aux républicains d’avoir « financé la police » en s’opposant à un plan de secours de Covid qui comprenait de l’argent pour les forces de l’ordre.

L’assistant du président, Cedric Richmond, a riposté aux commentaires du sénateur Lindsey Graham, qui a affirmé que le nouveau plan de réforme des armes à feu de Biden ne lutterait pas contre l’augmentation du nombre de crimes.

Le conseiller principal de Joe Biden, Cedric Richmond, affirme que le GOP a financé la police Crédit : CBS

Le mouvement pour financer les flics s’est enflammé l’été dernier Crédit : Getty

Mercredi, Biden a dévoilé une répression contre les armes à feu tout en annonçant que les États sont autorisés à utiliser 350 milliards de dollars de financement Covid pour embaucher plus de flics.

Il a imputé la hausse du taux de criminalité aux États-Unis aux armes à feu alors qu’il dévoilait une politique de « tolérance zéro » avec les marchands d’armes à feu qui enfreignent les lois fédérales.

Mais Graham a balayé le dernier plan en déclarant: « Nous manquons de poursuites et nous avons déclaré la guerre à la police et cela se retourne contre ceux qui l’ont fait. »

Richmond, cependant, a pointé du doigt le GOP – affirmant qu’ils devaient être en faveur du financement de la police alors qu’ils tournaient le dos à la législation pour remettre de l’argent aux forces de l’ordre.

S’exprimant sur Fox News, le conseiller de Biden a déclaré: « Parlons de qui a financé la police.

« Lorsque nous étions au Congrès l’année dernière pour essayer d’adopter un plan de secours d’urgence pour les villes à court d’argent et licencier des policiers et des pompiers, ce sont les républicains qui s’y sont opposés et, en fait, ils n’ont obtenu de financement que le Plan de sauvetage américain.

Richmond a affirmé que le GOP « avait financé la police » tandis que les démocrates « finançaient l’intervention contre le crime » Crédit : EPA

« Et en fait, ils n’ont pas obtenu de financement avant le plan de sauvetage américain, que notre plan a permis aux gouvernements des États et locaux de reconstituer leurs services de police et de faire les autres choses nécessaires.

« Alors, regardez, les républicains sont très bons pour rester sur les points de discussion sur qui dit de financer la police.

« Mais la vérité est qu’ils ont financé la police. Nous avons financé des interventions criminelles et tout un tas d’autres choses. »

Des appels au financement de la police ont éclaté l’été dernier après que George Floyd a été assassiné par le flic Derek Chauvin et a depuis été soutenu par l’extrême gauche – tandis que les républicains ont pris leurs distances avec le mouvement.

Cela survient après que Biden a annoncé un avertissement aux marchands d’armes à feu alors qu’il parlait aux côtés du procureur général Merrick Garland de la nouvelle stratégie de prévention de la criminalité armée de l’administration plus tôt cette semaine.

« Nous savons que s’il y a une application stricte des vérifications des antécédents, alors moins d’armes à feu tombent entre les mains de criminels », a déclaré le président.

« Si vous vendez volontairement une arme à feu à quelqu’un à qui il est interdit de la posséder, si vous échouez volontairement à effectuer une vérification des antécédents, si vous falsifiez volontairement un enregistrement… mon message est le suivant.

Biden a annoncé mercredi une répression des armes à feu et prévoit de laisser les États utiliser 350 milliards de dollars de fonds Covid pour embaucher des flics alors que la criminalité augmente

« Nous vous trouverons et nous demanderons votre licence pour vendre des armes à feu. »

Biden a insisté sur le fait que son administration rendra impossible la « vente de la mort et du chaos dans nos rues » et a qualifié le problème des armes à feu du pays d' »outrage » qui doit cesser.

AG Garland a également averti que « les marchands d’armes qui enfreignent les règles seront tenus responsables de leurs actes ».

Il a noté que le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) entamerait des procédures pour retirer les licences des revendeurs qui « violent volontairement la loi en ne procédant pas aux vérifications d’antécédents requises et en falsifiant les dossiers ».

En plus de la répression des ventes d’armes à feu, Biden et Garland ont expliqué les plans de l’administration pour apporter plus de soutien aux services de police.

Biden, qui a dévoilé une série de décrets visant à réduire la violence récente alors qu’il renouvelle les appels du Congrès à adopter une loi sur la réforme des armes à feu, a expliqué mercredi que la criminalité est connue pour augmenter pendant les mois d’été.

« Alors que nous sortons de cette pandémie, avec la réouverture du pays, le pic estival traditionnel peut être plus prononcé qu’il ne le serait d’habitude », a-t-il ajouté.

Cela survient après qu’un candidat à la mairie de New York soutenu par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez a été critiqué pour avoir appelé à financer la police alors que sa propre maison de 2,7 millions de dollars dispose d’une patrouille privée.

La démocrate Maya Wiley, ancienne conseillère du maire sortant Bill de Blasio, veut réduire d’un milliard de dollars le budget du NYPD, mais a été accusée de « solliciter des votes ».