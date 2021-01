Un conseiller du gouvernement en matière de vaccination a défendu le projet de retarder la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer de trois semaines à 12 semaines après le premier vaccin, car le principal médecin américain a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’approche.

Le Dr Anthony Fauci, l’expert américain en maladies infectieuses, a déclaré que le «moment optimal» pour les patients de recevoir la deuxième dose de vaccin 21 jours après le premier, a déclaré à CNN qu’il «ne serait pas en faveur» de la stratégie du gouvernement britannique.

«Tout le monde recevra toujours sa deuxième dose et ce sera dans les 12 semaines suivant sa première», a-t-il ajouté dans un communiqué. «La deuxième dose complète ce cours et est importante pour une protection à long terme.»

Le changement de stratégie a été bien accueilli par certains experts, mais le Dr Fauci a déclaré à CNN: «Vous pouvez vous disputer et certaines personnes envisagent d’étendre les doses, de donner une dose unique à tous les niveaux et d’espérer que vous allez recevoir la deuxième dose. à temps pour donner aux individus. Je ne serais pas en faveur de cela.

Lire la suite

La British Medical Association a également affirmé qu’il était «grossièrement injuste» que les patients qui avaient déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer / BioNtech se voient annuler des rendez-vous en raison du changement d’orientation.

Mais en parlant à BBC Radio 4 aujourd’hui programme, le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a souligné que le report de la deuxième dose était la bonne approche.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Il a déclaré que les patients dont il était en bonne santé avaient accepté cette décision, ajoutant: «Lorsqu’on leur a expliqué que le vaccin offre une protection à 90% pour une dose, la priorité était de faire vacciner autant de personnes âgées et vulnérables que possible, ils ont compris.

«Je pense que le pays est dans tout cela ensemble. Et je pense que nous voulons vraiment, vraiment nous rassembler pour essayer de faire la meilleure stratégie possible ».

Il a insisté: «Il est clair, d’après les données, que le vaccin Pfizer / BioNtech après une dose après 14 jours est de 90%.»

Lire la suite

Pressé sur les commentaires du Dr Fauci, il a répondu: «C’est aux Américains ce qu’ils font… nous ne disons pas que vous ne devriez pas avoir une deuxième dose, vous avez besoin d’une deuxième dose, mais qu’elle peut être temporairement retardée pour que nous pouvons faire vacciner beaucoup, beaucoup plus de personnes dans ce groupe vulnérable et âgé ainsi que dans les groupes cliniquement extrêmement vulnérables, de sorte que nous puissions maîtriser ce virus beaucoup plus rapidement.

«Nous sommes dans une situation désastreuse dans ce pays en ce moment. Le virus se propage rapidement et plus nous pouvons obtenir de vaccins dans ces groupes prioritaires que nous avons identifiés, plus nous éviterons de décès et d’hospitalisations. »

Plus d’un million de personnes ont reçu leur première vaccination contre le coronavirus, mais dans un communiqué conjoint, le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, et ses homologues en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord ont déclaré que le public les « comprendra » et les « remerciera » pour le plan à donner. premiers injections en priorité, retardant la vaccination de suivi pour les autres.