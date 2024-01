Le conseiller-auditeur de l’Illinois, un ancien juge républicain, déclare que Trump est engagé dans une insurrection

L’Illinois, bastion démocrate, ne devrait pas être compétitif lors des élections générales de novembre. Mais c’est un État riche en délégués où les élections primaires pourraient aider M. Trump à garantir l’investiture républicaine.

Beaucoup s’attendent à ce que la Cour suprême des États-Unis tranche finalement la question de l’éligibilité de M. Trump. Les plaidoiries dans l’appel du Colorado sont prévues pour le 8 février.

Entre-temps, alors que la saison des primaires est en cours et que M. Trump détient une avance considérable du côté républicain, les problèmes d’éligibilité de l’ancien président restent non résolus dans plus de 15 États.