Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan rencontre un diplomate chinois pour tenter de calmer les relations américano-chinoises

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré ce week-end un haut diplomate chinois à Malte, dans le cadre des efforts des États-Unis visant à apaiser les relations tendues avec Pékin.

Sullivan a rencontré samedi et dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Li à Malte. Le bureau de Sullivan a déclaré que la réunion faisait partie des efforts continus visant à maintenir des lignes de communication ouvertes.

Les deux parties – qui se sont rencontrées plus tôt cette année à Vienne – auraient eu une discussion « franche, substantielle et constructive », s’appuyant sur les entretiens que le président Biden a eu avec le président Xi Jinping à Bali, en Indonésie, en novembre dernier.

Sullivan et Wang auraient discuté, entre autres, de questions clés dans les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, de questions de sécurité mondiale et régionale, de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et du détroit de Taiwan.

Il y a également eu des premiers signes « limités » indiquant que les communications militaires interrompues entre les deux parties pourraient commencer à être rétablies, a déclaré un haut responsable de l’administration Biden.

Les responsables chinois n’ont fait aucun commentaire sur la perspective de communications entre militaires, qui ont été interrompues à la suite d’une visite en août 2022 de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taiwan, qui a mis la Chine en colère.

La rencontre de Sullivan avec Wang était la dernière d’une série de discussions de haut niveau entre des responsables américains et chinois qui surviennent au milieu d’une série de bouleversements dans les plus hautes sphères du gouvernement chinois, notamment la disparition du ministre de la Défense Li Shangfu, et des oscillations de l’économie du pays qui ont semé la consternation dans les capitales étrangères.

Les États-Unis ont déclaré à la Chine qu’ils étaient prêts à travailler ensemble dans la lutte contre les stupéfiants, l’IA et le changement climatique, même s’ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant le soutien non spécifié de la Chine à la Russie et à l’envoi récent par Pékin d’avions de combat à travers la ligne médiane sensible du détroit de Taiwan. a déclaré un responsable.

Wang a averti les États-Unis que la question de Taiwan constitue la « première ligne rouge insurmontable des relations sino-américaines », selon le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine revendique l’île autonome comme son propre territoire.

Biden a exprimé ce mois-ci sa déception que Xi ait sauté un sommet des dirigeants du Groupe des 20 en Inde, mais a déclaré qu’il « pourrait le voir ». La prochaine occasion probable pour Biden de s’entretenir avec Xi est un sommet de coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco en novembre, où les collaborateurs américains espèrent organiser une telle réunion depuis des mois.