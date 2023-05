Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche rencontre le prince saoudien

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Le principal assistant à la sécurité nationale du président américain Joe Biden a rencontré dimanche soir le prince héritier d’Arabie saoudite au milieu de tensions de longue date entre la Maison Blanche et le royaume.

L’agence de presse saoudienne, gérée par l’État, a reconnu la rencontre entre Jake Sullivan et le prince héritier Mohammed ben Salmane à Djeddah, la ville portuaire de la mer Rouge désormais au cœur des évacuations maritimes des combats au Soudan.

Le reportage de l’État a seulement déclaré que les hommes avaient passé en revue les « relations stratégiques » lors d’une réunion qui comprenait d’autres responsables américains.

Plus tard, Sullivan a participé à une réunion avec le prince héritier et conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Doval et le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis voisins.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement reconnu la réunion ni fourni de compte rendu à leur sujet. Les médias d’État saoudiens n’ont pas non plus immédiatement publié de vidéo ou de photographies de la réunion.

Biden a fait campagne sur la promesse de faire de l’Arabie saoudite un « paria » après le meurtre en 2018 du chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul. Les agences de renseignement américaines pensent que le meurtre a été commis sur les ordres du prince héritier, bien que Riyad le nie. Cependant, Biden s’est rendu dans le royaume en juillet dernier alors que les États-Unis sollicitaient l’aide du royaume pour contrôler les prix de l’énergie alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine faisait rage.

Depuis lors, Biden a promis qu’il y aurait des « conséquences » sur les réductions de la production de pétrole par l’OPEP+, un groupe qui comprend la Russie. Le brut de référence Brent se situe désormais à 75 dollars le baril alors que les marchés mondiaux restent préoccupés par le fait que les nations augmentent leurs taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et que les banques américaines sont confrontées à des turbulences.

Pour sa part, l’Arabie saoudite a cherché une détente avec l’Iran après des années de tensions, alors même que les sanctions américaines restent imposées à Téhéran alors que son programme nucléaire progresse rapidement. Cela pourrait aider à mettre fin à une campagne militaire menée par l’Arabie saoudite dans la guerre au Yémen. Le royaume a également joué un rôle dans le retour de la Syrie dans la Ligue arabe alors que les États-Unis et d’autres restent opposés au régime du président Bashar Assad au milieu de la longue guerre de ce pays.

Jon Gambrell sur Twitter : www.twitter.com/jongambrellAP.

Jon Gambrell, Associated Press