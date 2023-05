Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche rencontre le prince saoudien

L’agence de presse saoudienne, gérée par l’État, a déclaré que la rencontre entre Jake Sullivan et le prince héritier Mohammed ben Salmane avait eu lieu à Djeddah, la ville portuaire de la mer Rouge, désormais au cœur des évacuations maritimes des combats au Soudan.

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le principal assistant à la sécurité nationale du président américain Joe Biden a rencontré dimanche soir le prince héritier d’Arabie saoudite au milieu de tensions de longue date entre la Maison Blanche et le royaume.

Plus tard, Sullivan a participé à une réunion avec le prince héritier et conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Doval et le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis voisins.