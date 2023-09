Le conseiller à la sécurité nationale de Biden s’entretient pendant deux jours à Malte avec le ministre chinois des Affaires étrangères

WASHINGTON (AP) — Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères au cours des deux derniers jours sur l’île méditerranéenne de Malte dans le cadre d’un effort qui, selon la Maison Blanche, visait à « maintenir la relation de manière responsable » à une époque de crise. liens tendus et suspicion mutuelle entre les puissances rivales.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Jake Sullivan et l’envoyé chinois Wang Yi avaient eu des « discussions franches, substantielles et constructives » alors que les deux plus grandes économies mondiales tentaient de « maintenir des lignes de communication ouvertes ». Sullivan et Wang se sont rencontrés pour la dernière fois en mai à Vienne pour des entretiens. Les deux responsables ont passé environ 12 heures ensemble pendant deux jours à Malte.

Washington et Pékin se considèrent comme des concurrents malgré un partenariat commercial étendu. Le président Joe Biden s’est récemment entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang alors qu’il était en Inde lors du sommet du Groupe des 20 et a ensuite déclaré aux journalistes qu’ils avaient parlé de « stabilité » et que « ce n’était pas du tout une confrontation ».

Biden s’est efforcé de renforcer les relations avec le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, le Vietnam et d’autres pays afin de contrebalancer l’influence de la Chine dans la région du Pacifique. Pourtant, Biden a déclaré dimanche dernier lors d’une conférence de presse à Hanoï, la capitale vietnamienne, que ces alliances ne concernaient pas une « guerre froide » avec la Chine.

« Il ne s’agit pas de contenir la Chine », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’avoir une base stable » pour la croissance économique mondiale.

Pourtant, cette relation est pleine de pressions concurrentes.

L’administration Biden a abattu un ballon espion chinois qui traversait la zone continentale des États-Unis plus tôt cette année. Le gouvernement chinois a piraté les courriels de la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. Le gouvernement américain a restreint l’exportation de puces informatiques avancées vers la Chine. Et après que le président chinois Xi Jinping a centralisé son pouvoir, l’économie chinoise n’a pas rebondi comme prévu après la fin des confinements liés à la pandémie.

La Maison Blanche a déclaré que Sullivan et Wang avaient discuté des relations entre les deux pays, des questions de sécurité mondiale et régionale, de la guerre russe en Ukraine et du détroit de Taiwan. Ils ont également discuté de l’intelligence artificielle, des efforts de lutte contre les stupéfiants et du statut des citoyens américains détenus en Chine.

« Les États-Unis ont souligné l’importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan. Les deux parties se sont engagées à maintenir ce canal de communication stratégique et à poursuivre des engagements et des consultations supplémentaires de haut niveau dans des domaines clés entre les États-Unis et la République populaire de Chine dans les mois à venir », selon le communiqué.

Un haut responsable de l’administration Biden qui a informé les journalistes des discussions a déclaré que les deux parties n’avaient pas discuté du sort du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, qui n’a pas été vu en public depuis le 29 août.

Les spéculations sur la position de Li surviennent après que Qin Gang a été brusquement démis de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères en juillet, un changement annoncé quelques semaines après sa disparition de la vue du public plus tôt dans l’été.

L’ambassadeur de Biden au Japon, Rahm Emanuel, a utilisé une publication sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour prendre note de la situation de Li. « Comme l’écrivait Shakespeare dans Hamlet : « Quelque chose est pourri dans l’État du Danemark ». Emanuel a écrit le Xanciennement Twitter.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sullivan n’avait pas soulevé la question avec Wang, le responsable de l’administration, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la réunion à huis clos, a déclaré que les discussions étaient axées sur les relations bilatérales.

La réunion Sullivan-Wang intervient alors que Biden et d’autres dirigeants mondiaux s’apprêtent à participer au rassemblement annuel de l’Assemblée générale des Nations Unies. Biden devrait s’adresser à l’organisme mondial mardi et rencontrer les dirigeants de cinq pays d’Asie centrale : le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

Xi a intensifié sa propre cour auprès de ces pays. Lors de son propre sommet en mai avec les dirigeants d’Asie centrale, Xi a promis de construire davantage de liens ferroviaires et autres liens commerciaux avec la région et a proposé de développer conjointement des sources de pétrole et de gaz.

Sullivan a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la rencontre de Biden avec ces dirigeants ne devrait pas être considérée comme un effort visant à contrebalancer l’influence chinoise dans la région.

« Écoutez, ce sommet n’est dirigé contre aucun pays », a déclaré Sullivan en avant-première de la réunion. « C’est pour un programme positif que nous voulons travailler avec ces pays. »

Xi n’a pas assisté au sommet du G20 le week-end dernier à New Delhi et ne devrait pas être à New York pour l’Assemblée générale. Biden a déclaré qu’il espérait rencontrer bientôt Xi. Les deux dirigeants ne se sont pas parlé depuis leur rencontre en novembre dernier en Indonésie, selon la Maison Blanche.

Sullivan a également rencontré le Premier ministre maltais, Robert Abela. Ils ont parlé du rôle de la région méditerranéenne dans la contribution à « la paix et la sécurité mondiales », selon un communiqué du gouvernement maltais.

___

Boak a rapporté de Wilmington, Delaware.

Aamer Madhani et Josh Boak, Associated Press