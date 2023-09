Le conseiller à la sécurité nationale de Biden rencontre secrètement le ministre chinois des Affaires étrangères dans le but d’apaiser les relations tendues

Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, a rencontré secrètement en Europe ce week-end le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, selon deux responsables américains, une étape importante dans les efforts américains visant à rétablir les relations profondément tendues avec la Chine.

Sullivan et Wang Yi ont eu des discussions samedi et dimanche à Malte dans le cadre « des efforts continus visant à maintenir des lignes de communication ouvertes et à gérer les relations de manière responsable », a déclaré l’un des responsables.

Leurs discussions pourraient jeter les bases d’une réunion très attendue entre Biden et le président chinois Xi Jinping cet automne, visant à apaiser les tensions entre les deux plus grandes économies mondiales à la suite de la saga des ballons de surveillance et du soutien de la Chine à la guerre russe en Ukraine.

Les responsables de l’administration se préparent à une éventuelle réunion en novembre autour du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, ou APEC, à San Francisco.

Une rencontre entre les deux dirigeants interviendrait à un moment critique dans les relations américano-chinoises. De nombreuses questions économiques et sécuritaires sont en jeu, notamment le contrôle des exportations, la guerre en Ukraine et les inquiétudes des États-Unis quant à une éventuelle intervention de la Chine à Taiwan.

La dernière fois que Xi et Biden se sont rencontrés, c’était en marge du sommet du G20 à Nusa Dua, Bali, en novembre. Saul Loeb / AFP via le fichier Getty Images

L’administration Biden craint qu’un manque de communication entre les deux pays ne conduise à une confrontation involontaire et a cherché ces derniers mois à remettre les relations sur les rails après qu’elles aient atteint un nouveau plus bas en février lorsque le Pentagone a abattu le ballon espion chinois qui survolé les États-Unis

Biden et Xi ne se sont pas parlé depuis près d’un an.

Ils se sont rencontrés pour la dernière fois en novembre l’année dernière, en marge d’un sommet des dirigeants mondiaux à Bali, en Indonésie. Bien que Biden ait déclaré plus tôt cette année, après que son administration a abattu le ballon espion, qu’il comptait parler avec Xi, aucun appel téléphonique entre les deux dirigeants n’a jamais eu lieu. Lors d’un événement de collecte de fonds en juin, Biden a qualifié Xi de « dictateur » – un terme qui ne manquera pas d’irriter les responsables chinois.

Biden s’est dit « déçu » que Xi n’ait pas assisté ce mois-ci à un sommet du Groupe des 20 principales économies mondiales en Inde. Lorsqu’on lui a demandé après le sommet quand il comptait rencontrer à nouveau Xi, Biden a répondu : « J’espère pouvoir voir M. Xi le plus tôt possible. »

La réunion de Sullivan fait suite à une série de discussions de haut niveau entre des responsables américains et chinois au cours des derniers mois. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, s’est rendue en Chine le mois dernier. La secrétaire au Trésor Janet Yellen s’est rendue à Pékin en juillet.

Lors de la première visite en Chine d’un secrétaire d’État américain depuis 2018, Antony Blinken a rencontré Xi à Pékin en juin, et il a rencontré Wang Yi en juillet – une discussion que l’administration avait également décrite à l’époque comme « faisant partie des efforts en cours pour maintenir des canaux de communication ouverts »entre les deux pays.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré la semaine dernière que l’administration s’attend à ce que Blinken et Wang Yi se rencontrent cette année aux États-Unis, potentiellement en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York cette semaine.

Le vice-président chinois Han Zheng sera présent à l’assemblée, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, dans un communiqué. conférence de presse Vendredi, suggérant que le plus haut diplomate du pays, Wang, pourrait sauter la réunion.

Sullivan, s’adressant aux journalistes vendredi, n’a pas exclu une éventuelle rencontre entre un haut responsable américain et le vice-président chinois, qui devrait assister à l’Assemblée générale de l’ONU en l’absence de Xi.