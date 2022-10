Le conseil Y115 du district scolaire de Yorkville approuve l’amélioration du verre résistant aux balles et d’autres couches de sécurité dans les bâtiments – Shaw Local

YORKVILLE – Le district scolaire Y115 ajoute davantage de niveaux de sécurité à ses salles de classe.

Le conseil scolaire de Yorkville a approuvé le 24 octobre des mesures visant à empêcher les intrus d’accéder aux bâtiments scolaires et à fournir aux premiers intervenants des cartes détaillées de l’aménagement intérieur des bâtiments.

Les membres du conseil ont voté pour dépenser 35 000 $ pour l’installation d’un produit qui protégera contre les éclats le verre existant sur les portes d’entrée des bâtiments scolaires et les vestibules immédiatement à l’intérieur.

Le produit de 8 mm d’épaisseur, fabriqué par 3M, maintiendra le verre en place pendant trois minutes après avoir été touché par des balles, a déclaré à la commission scolaire Heather DiVerde, directrice des opérations des installations du district.

“Ce film d’amélioration du verre transparent peut fournir plusieurs niveaux de pénétration ou de résistance aux balles lorsqu’il est appliqué”, a écrit DiVerde dans un rapport au conseil. “L’objectif est de fournir au district la capacité de mieux retarder l’entrée de visiteurs indésirables dans nos bâtiments.”

Le projet de rénovation comprend les 11 bâtiments scolaires du district. Avec l’approbation du conseil d’administration, les travaux devraient bientôt démarrer, a déclaré DiVerde.

Une deuxième phase du traitement anti-éclats de verre devrait venir plus tard. Cela impliquerait l’installation d’une application de 15 mm d’épaisseur sur du verre dans les «zones de sécurité» des couloirs intérieurs où les étudiants et les professeurs se rendraient en cas de tornade ou autre catastrophe.

Entre-temps, le conseil a également approuvé le projet de carte scolaire au coût de 32 500 $.

“L’équipe de sécurité du district a recherché une solution de cartographie qui non seulement gardera à jour les cartes des bâtiments du district, mais ces cartes seront une ressource supplémentaire pour nos intervenants d’urgence”, a déclaré DiVerde au conseil. “Ils pourront non seulement coordonner une réponse à l’intérieur du bâtiment, mais les cartes les aideront également pour l’extérieur.”

Une fois le projet de cartographie terminé, les agents du service de police de Yorkville et les pompiers du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall seront armés d’applications permettant d’identifier les salles de classe, les couloirs, les portes et les cages d’escalier ainsi que les emplacements des services publics.

Le contrat pour le projet de cartographie est attribué à Critical Response Group, qui crée des cartes à l’aide d’une superposition de grille avec des coordonnées cartographiques qui permettent au personnel d’urgence de communiquer entre eux en utilisant la même imagerie d’aménagement du bâtiment. Les cartes sont personnalisées pour chaque étage du bâtiment.

“Cette information est tout ce qu’un premier intervenant aurait besoin de savoir pour coordonner une intervention d’urgence au sein d’une structure de bâtiment”, a déclaré DiVerde. “Les cartes des incidents critiques sont également une excellente ressource pour le personnel du district et les étudiants à utiliser pour les itinéraires d’évacuation tels que les incendies, les intempéries et les exercices d’intrusion.”

Le district scolaire avait déjà renforcé ses mesures de sécurité avec le début de la nouvelle année scolaire.

Au cours de l’été, le district a révisé son réseau de caméras de sécurité pour un coût de près d’un million de dollars avec un nouveau système de pointe qui a remplacé les caméras existantes tout en fournissant 287 caméras supplémentaires, portant le nombre total de caméras à l’échelle du district à 478. .

À l’intérieur des bâtiments scolaires, les caméras ont été installées dans les espaces communs, notamment les couloirs, la cafétéria et le gymnase, mais pas dans les salles de classe. Des caméras extérieures surveillent les entrées des bâtiments, les parkings et le stade de football.

Le système de caméra est directement relié au service de police de Yorkville, ce qui permet aux agents de regarder les événements sur caméra en temps réel.

Pendant ce temps, en plus d’un officier des ressources de l’école de police de Yorkville basé à Yorkville High School, le district emploie cinq agents de sécurité armés et hautement qualifiés, et prévoit d’en ajouter deux autres cette année scolaire.

« Nous avons renforcé notre présence en matière de sécurité pour assurer la sécurité de nos étudiants et de notre personnel », a déclaré le surintendant associé Nick Baughman.