Le Conseil votera sur le plan de l’EPA pour réparer le système d’eau du Mississippi

JACKSON, Mississippi (AP) – Les responsables de la capitale du Mississippi doivent voter jeudi sur une proposition d’accord avec le gouvernement fédéral sur la manière de réparer le système d’eau de la ville, qui a dangereusement failli s’effondrer il y a plus de deux mois.

Les détails de la proposition n’avaient pas été révélés mercredi. L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, a déclaré mardi à Jackson que si le conseil municipal de Jackson approuvait l’accord, le maire Chokwe Antar Lumumba le signerait. Le ministère de la Justice déposerait alors une affaire devant le tribunal fédéral de Jackson et demanderait à un juge d’approuver la voie proposée.

L’apparition de Regan était sa quatrième visite à Jackson au cours de la dernière année et sa troisième depuis le début de la dernière crise de l’eau de la ville fin août. Jackson a eu des problèmes d’eau pendant des années.

“L’EPA et le ministère de la Justice des États-Unis veulent développer une solution juridiquement exécutoire – une solution approuvée et supervisée par un tribunal fédéral, qui fournira de l’eau potable sûre et fiable à Jackson”, a déclaré Regan lors d’une réunion avec un État de Jackson. Université. “C’est quelque chose sur lequel nous travaillons dur depuis septembre, et je suis optimiste quant aux progrès que nous réalisons.”

Regan a déclaré qu’il retournerait à Jackson et rencontrerait le maire et des représentants de l’État pour une discussion sur des solutions à plus long terme qui incluraient une opportunité pour un plus grand engagement du public. Les responsables examineront également les sources de financement disponibles pour aider la ville et travailleront avec les agences d’État pour aider la ville à accéder aux fonds fédéraux par le biais de la loi bipartite sur les infrastructures et du plan de sauvetage américain, a-t-il déclaré.

Jackson devrait recevoir 71,3 millions de dollars pour moderniser son système d’eau avec des fonds du plan de sauvetage américain et un programme de contrepartie dollar pour dollar de l’État. Lumumba a déclaré qu’il pourrait en coûter jusqu’à 1 milliard de dollars pour réparer le système d’eau. Les chefs d’État disent que le système a besoin de beaucoup moins.

“Je suis convaincu, en travaillant avec l’État et la ville, que nous pouvons continuer à identifier les ressources actuelles et futures pour aider à stabiliser le système d’eau de Jackson”, a déclaré Regan. Il a déclaré que l’EPA, le Mississippi et Jackson avaient un accord confidentiel qui lui interdisait de parler en profondeur du plan.

Mercredi, le bureau de l’inspecteur général de l’EPA a déclaré qu’il avait lancé deux nouvelles enquêtes sur les décisions fédérales, étatiques et locales qui auraient pu avoir un impact sur la crise qui a laissé 150 000 personnes sans eau courante pendant des jours à Jackson à la fin de l’été.

Les enquêteurs fédéraux examineront la surveillance par l’EPA de la contamination de l’eau potable à Jackson et détermineront si les décisions de financement aux niveaux national et local ont contribué aux problèmes d’eau de la ville. L’examen de la réponse de l’EPA à la possible non-conformité de la ville avec la réglementation fédérale sur l’eau se concentrera sur 2015 et au-delà.

Les sondes découlent d’une enquête lancée le 13 septembre par le bureau de l’inspecteur général de l’EPA. L’enquête a examiné si les représentants du gouvernement respectaient les politiques de surveillance du système d’eau de Jackson et l’administration d’un partenariat fédéral-État destiné à fournir aux communautés un financement à faible coût pour des projets d’infrastructure de qualité de l’eau.

“Sur la base de ce que nous avons appris grâce à une enquête initiale sur le terrain, mon bureau va maintenant poursuivre des examens formels et complets pour comprendre pleinement comment l’EPA a effectué la surveillance du système d’eau et comment les fonds renouvelables de l’État de l’eau potable ont été attribués et dépensés”, Inspecteur a déclaré le général Sean O’Donnell dans un communiqué de presse mercredi.

O’Donnell a déclaré que les sondes seraient similaires à la réponse de l’agence à la crise de l’eau à Flint, Michigan et au déversement de carburant de Red Hill.

L’EPA a annoncé le 20 octobre qu’elle avait ouvert une enquête sur les droits civils pour déterminer si les agences de l’État du Mississippi avaient fait preuve de discrimination à l’encontre de Jackson en refusant de financer des améliorations pour son système d’eau défaillant. Les enquêtes de l’OIG sont des projets de surveillance indépendants et ne sont pas liés à l’enquête sur les droits civils de l’EPA.

Le BIG prévoit de publier les rapports finaux des sondes entre juillet et septembre.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg. Suivez Emily Wagster Pettus sur Twitter à http://twitter.com/EWagsterPettus.

Michael Goldberg et Emily Wagster Pettus, Associated Press