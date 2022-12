Le Conseil vote pour étudier les réparations pour les Bostoniens noirs

BOSTON (AP) – Le conseil municipal de Boston a voté mercredi pour former un groupe de travail chargé d’étudier comment il peut fournir des réparations et d’autres formes d’expiation aux Bostoniens noirs pour le rôle de la ville dans l’esclavage et son héritage d’inégalité.

Le vote unanime signifie que Boston se joint maintenant à une conversation sur les réparations qui se déroulent à travers le pays, de Providence, Rhode Island à la Californie.

Boston sera étroitement surveillée compte tenu de son histoire raciale troublée, y compris son rôle dans le soutien et le financement de l’esclavage même après que le Massachusetts a aboli la pratique en 1780. Les partisans des réparations ont cité son histoire de logement séparé ainsi qu’une économie politique après l’émancipation qui a réduit les opportunités pour les Noirs. Bostoniens. Le résultat de cela, ont-ils dit, est un large écart de richesse entre les familles blanches et noires qui subsiste aujourd’hui.

“Cette ordonnance n’est que le début d’une conversation tant attendue mais nécessaire”, a déclaré la conseillère municipale Julia Mejia. “La ville de Boston, comme de nombreuses régions des États-Unis, a profité du travail des Afro-Américains réduits en esclavage et les a encore plus désavantagés en les empêchant de participer aux mêmes opportunités de mobilité économique que leurs homologues blancs.”

Les législateurs de tout le pays ont poussé leurs États et leurs villes à étudier les réparations. Evanston, dans l’Illinois, est devenue l’année dernière la première ville américaine à proposer des réparations aux résidents noirs, et les responsables publics de New York tenteront à nouveau de créer une commission des réparations dans l’État. La Californie a formé une commission pour étudier la question et se réunit mercredi pour examiner la forme que pourraient prendre les réparations et les conditions d’éligibilité pour recevoir d’éventuels paiements.

À Providence, Rhode Island, le maire a proposé plus tôt cette année de dépenser 10 millions de dollars de financement fédéral contre les coronavirus pour les efforts de réparation. L’argent serait dépensé pour l’éducation financière et l’accession à la propriété, la formation de la main-d’œuvre, le développement des petites entreprises et d’autres programmes récemment recommandés par la commission des réparations de la ville.

À Boston, des militants réclament depuis des années que la ville expie son rôle dans l’esclavage. L’idée de réparations a été proposée pour la première fois dans les années 1980 par Bill Owens, le premier sénateur noir de l’État du Massachusetts. Il est décédé plus tôt cette année.

Le groupe de travail de Boston examinera les modèles de réparation et étudiera les disparités qui ont existé dans la ville en ce qui concerne la communauté afro-américaine. Il collectera également des données sur les «dommages historiques» causés aux Bostoniens noirs et organisera des audiences au cours desquelles il recueillera des témoignages de la communauté sur les problèmes auxquels ils ont été confrontés.

Le panel fera des recommandations sur les réparations ainsi que sur les moyens d’éliminer les politiques et les lois qui continuent de nuire aux Bostoniens noirs. Il recommandera également la manière dont la ville présentera des excuses officielles aux “habitants de Boston pour la perpétration de violations flagrantes des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité sur les esclaves africains et leurs descendants”.

“Le moment est venu pour nous de commencer un processus d’exploration des mécanismes par lesquels une politique solide de réparations peut se manifester pour la communauté noire de Boston”, a déclaré la conseillère Tania Fernandes Anderson dans un communiqué. «Après des siècles de structures enracinées et ancrées de racisme institutionnel, illustrées par l’esclavage mobilier, la ségrégation légalisée, la redlining, le lynchage, les pratiques racistes de l’immobilier et les inégalités dans l’éducation, les soins de santé et la police, entre autres catégories, il est clair qu’une dette est dû aux personnes qui ont été confrontées à ces problèmes.

Michael Casey, l’Associated Press