Le conseil vert où j’habite a ciblé les conducteurs… il vient d’être exclu du pouvoir

La campagne Give Us A Brake de THE Sun est encore une petite voix de bon sens parmi la cacophonie actuelle de je-sais-tout, de non-diseurs et de pessimistes.

Bien que je n’ai jamais pris la peine d’apprendre à conduire (j’ai été marié trois fois ; pourquoi garder un chien et aboyer vous-même ?) Quand il s’agit de savoir si les voitures sont l’œuvre de Satan ou un élément vital de la mobilité , modernité et liberté, je suis dans ce dernier camp.

Les électeurs de Brighton viennent d’expulser le Parti vert après s’être lassés de la guerre contre les voitures Crédit : Alamy

La campagne Give Us A Brake du Sun défend les automobilistes contre le lobby vert déraisonnable Crédit : Le Soleil

Comme tant d’autres choses sur l’écologie, la guerre contre les voitures est intrinsèquement anti-plaisir.

Ils emporteront les week-ends suivant — après tout, nous n’en avions pas besoin avant l’industrialisation, quand nous travaillions joyeusement pour le seigneur du manoir sept jours sur sept comme de bons petits serfs.

Bien que ULEZ et LTN sonnent tous les deux comme de nouvelles formes sexy de musique de danse électronique, ils sont résolument anti-fun – et très chers.

Dans un sondage Sun en juin, 85 % d’entre nous ont estimé que les politiciens établissant ces règles n’avaient aucune compréhension des pressions financières auxquelles le grand public était confronté.

Ce à quoi nous assistons aujourd’hui n’est pas simplement une guerre contre les voitures, c’est une guerre contre les pauvres qui osent conduire. Les riches peuvent facilement payer pour polluer, de la même manière que l’Église catholique du Moyen Âge autorisait les riches à payer pour des «indulgences», une sanction qui aurait absous le décortiqueur des péchés.

Tout comme les riches manifestants de Just Stop Oil continueront d’avoir des flux Instagram qui feront du tour du monde en quatre-vingts jours une promenade dans le parc.

L’ironie est que les riches n’ont pas besoin de leurs véhicules alors que de nombreux travailleurs en ont besoin.

Y a-t-il jamais eu un tel écart entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont en péril financier, comme l’a montré la déclaration de David Lammy plus tôt cette année, selon laquelle les commerçants qui transportent une grande quantité d’équipement avec eux n’ont pas besoin de leur voiture mais peuvent simplement sauter dans le bus ?

Dans sa pompe et son manque absolu de compréhension de la façon dont les gens ordinaires vivent réellement, Lammy, qui a gagné 200 000 £ supplémentaires grâce à un travail extérieur au cours des trois dernières années, a remplacé Emily « Lady Muck » Thornberry en tant que visage inacceptable du Labour trop privilégié.

Vous souvenez-vous de sa haine de White Van Man, qu’elle a affichée si sans vergogne lors de la campagne électorale de 2014 qu’elle a été forcée de démissionner du cabinet fantôme ?

Cette attitude répulsive n’a jamais disparu, elle s’est simplement transformée en carphobie.

A Brighton, on vient de se débarrasser du Green Council après 12 ans ; sa guerre contre les voitures était sans précédent.

Bella Sankey, la nouvelle chef du conseil du travail, estime que les frais de stationnement imposés par le conseil vert nous ont coûté plus d’un million de livres sterling en revenus pour les excursionnistes sur trois ans, ce qui a entraîné un trou noir de 3 millions de livres sterling dans les finances de la ville.

La perte de revenus de stationnement constitue la plus grande partie.

On pense que le projet d’introduire le premier LTN de Brighton est ce qui a donné au parti travailliste sa première majorité au conseil en plus de deux décennies.

De manière agréable, avec une justice poétique, le nouveau conseil s’est engagé à réaffecter le million de livres sterling mis de côté pour LTN à la rénovation des commodités publiques de la ville – jetant littéralement le fantasme LTN dans les toilettes.

Le Parti travailliste doit saisir cette initiative à l’échelle nationale s’il espère reconquérir les électeurs perdus.

Nous avons besoin d’une nouvelle révolte paysanne contre ce féodalisme vert rampant.

Importance de la mobilité

Les conservateurs comprennent que cette seule question peut les sauver, le Premier ministre se déclarant un amoureux de l’automobile sans vergogne.

En tant qu’enfant d’immigrants, il comprend l’importance littérale et métaphorique de la mobilité – de ne pas être condamné à vivre là où vous venez de naître.

Je n’ai voté conservateur qu’une seule fois dans ma vie, et c’était pour le Brexit.

Mais si M. Sunak maintient sa prétention d’arrêter cette sinistre croisade pour transformer la plupart d’entre nous en serfs à vélo, pédalant humblement dans un terne avenir dans lequel seuls les riches connaissent le plaisir de voyager que ce soit en voiture ou en avion, il a mon vote. Et je ne peux toujours pas conduire.

Notre manifeste en 5 points Pas d’expansion d’Ulez à Londres ou dans tout le pays Pas de quartiers à faible trafic où le public s’objecte Report de l’interdiction des voitures diesel et essence en 2030 jusqu’à ce que le Royaume-Uni soit prêt Scrap édit selon lequel 22% des ventes de voitures doivent être électriques d’ici 2024 Pas de nouvelles taxes furtives sur l’automobile verte et un gel des taxes sur le carburant