Le Conseil va discuter des règles de l’EPA sur les canalisations en plomb

26 août — Le conseil municipal de Kalispell devrait examiner lundi la conformité de la municipalité aux règles fédérales régissant la présence de plomb et de cuivre dans l’approvisionnement public en eau.

La réunion est prévue à 19 heures à l’hôtel de ville, 201 First Ave. E.

L’approvisionnement public en eau de la ville doit respecter les règles et réglementations relatives à l’eau potable établies par l’Agence de protection de l’environnement et le Département de la qualité de l’environnement du Montana, selon une note de la ville.

En janvier 2021, l’EPA a révisé sa réglementation de 1991 sur le plomb et le cuivre, qui vise à minimiser la présence de plomb et de cuivre dans l’eau potable. La réglementation fédérale mise à jour exigeait que la ville procède à un échantillonnage des robinets et soumette un inventaire accessible au public de toutes les conduites de service.

Les conduites de service sont des tuyaux qui relient les bâtiments et les maisons au réseau d’eau de la ville. Les tuyaux en plomb sont d’un gris terne, flexibles et présentent souvent des courbes entre le mur ou le sol et la vanne, selon le département des travaux publics de Kalispell.

Les règles révisées exigent également que la ville informe le public dans les 30 jours suivant l’enregistrement de l’eau qui dépasse la limite de 15 parties par milliard de l’EPA. La conformité à la règle révisée doit être respectée d’ici le 16 octobre 2024.

Selon une note de février 2024 du directeur municipal Doug Russell, 313 674 $ ont été alloués à la ville pour entretenir ou réparer les installations gouvernementales existantes dans le cadre de la loi de 2023 sur le partenariat entre l’État et les infrastructures locales adoptée par l’Assemblée législative du Montana. Une contrepartie locale en espèces de 25 % est requise.

Le remplacement des conduites de service en plomb est considéré comme un projet prioritaire, dont le coût est estimé à plus de 250 000 $ pour remplacer environ 50 conduites de service en plomb. Ce projet est l’un des nombreux projets prioritaires susceptibles de recevoir un financement après les audiences publiques tenues les 5 et 20 février.

L’EPA est également en train de finaliser les améliorations apportées à la réglementation sur le plomb et le cuivre, qui visent à prévenir davantage l’exposition au plomb, en exigeant le remplacement complet des conduites en plomb dans les 10 ans, un échantillonnage plus approfondi des robinets et en abaissant la limite d’action pour le plomb. Les systèmes qui dépassent régulièrement la limite établie par l’agence seront tenus de promouvoir et de mettre à disposition des consommateurs des filtres au plomb.

L’amélioration de la règle sur le plomb et le cuivre devrait être mise en œuvre avant le 16 octobre.

Plusieurs options de financement seront présentées au Conseil pour examen le 26 août.

Selon l’EPA, les sources les plus courantes de plomb dans l’eau potable proviennent des tuyaux en plomb, des soudures et des raccords en laiton des robinets et des appareils sanitaires, où le matériau peut se dissoudre dans l’eau et pénétrer sous forme de flocons et de petites particules.

Selon l’agence, il n’existe aucun niveau d’exposition au plomb sans danger. Ce polluant hautement toxique est stocké dans les os et peut endommager les systèmes neurologiques, cardiovasculaires, immunologiques, développementaux et autres systèmes corporels importants.

L’exposition au plomb a été associée à un QI inférieur chez les enfants et présente un risque élevé pour les nourrissons, les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le conseil municipal devrait également discuter du renouvellement du bail du terrain de golf de Buffalo Hill. La ville et l’association de golf de Kalispell ont signé un bail de 20 ans en 2009, et l’association cherche à le renouveler pour 30 ans, selon les documents de la ville.

L’association de golf sera financièrement responsable de l’exploitation et de la gestion du terrain de golf selon les termes de l’accord.

Si le nouveau bail est approuvé, il augmentera le seuil des améliorations à apporter à la propriété de 25 000 $ à 75 000 $ sans nécessiter l’approbation de la ville. Tout ce qui est inférieur à ce seuil doit être signalé chaque année. Le bail prévoit également une éventuelle connexion au réseau de sentiers le long de l’US 93 à partir de l’US 2 en direction du nord.

Lundi, le Conseil discutera également d’une étude sur la vitesse menée sur Three Mile Drive et Farm to Market Road, qui a été présentée lors de la réunion de la semaine dernière. L’étude a révélé que les limites de vitesse existantes sur la chaussée sont appropriées, mais a recommandé d’étendre les zones de vitesse transitoires de 45 mph près de l’école primaire West Valley pour se conformer aux directives du ministère des Transports du Montana.

L’objectif de la séance de travail de lundi sera de permettre au Conseil d’identifier les commentaires à soumettre à l’agence d’État.

