Le conseil va de l’avant avec 2 grands appartements de Kelowna malgré quelques reculs

Le conseil de Kelowna a soulevé des préoccupations concernant le processus de consultation et les espaces d’agrément concernant deux grands ensembles d’appartements.

Com. Gord Lovegrove a demandé au personnel si les résidents avaient été correctement informés d’un immeuble locatif de 130 logements prévu pour Gordon Drive, Lawson Avenue et Aspen Court.

« Au moins un résident n’a pas été averti », a-t-il déclaré.

Le personnel a déclaré au conseil que le promoteur, Troika Developments, avait suivi la procédure appropriée, notamment en informant tous les voisins à moins de 50 mètres du bâtiment proposé. Seules deux lettres ont été reçues dans le cadre du processus d’engagement du public.

Le projet est également un assemblage de terrain en cours de construction sur plusieurs lots.

Cela a fait craindre que d’autres lots le long d’Aspen Court ne soient orphelins en raison de la forme en L du développement proposé.

Site proposé pour un complexe d’appartements à Gordon Drive et Lawson Avenue à Kelowna. (Photo/Ville de Kelowna)

Le personnel a noté que d’autres lots sur Aspen pourraient potentiellement faire partie de futurs développements de regroupement de terres si les propriétaires souhaitaient vendre. Com. Charlie Hodge a demandé comment le complexe d’appartements s’intégrerait au site.

« Je ne vois pas comment vous allez faire ça sur cette propriété. »

Il souhaite également que le projet fasse l’objet d’une audience publique.

Le conseil a envisagé initialement de rezoner la propriété pour faire avancer le projet.

Hodge avait également des inquiétudes concernant les commodités et les espaces verts d’un immeuble d’appartements proposé pour un quartier de Rutland.

Le développement est un immeuble de six étages et de 124 logements prévu au 540 Dougall Road North à Leathead Road.

Rendu conceptuel du développement domiciliaire proposé pour le 385-405 Leathead Road et le 530-540 Dougal Road North. (Photo fournie)

« Il doit y avoir plus de créativité, moins d’espace pour les unités et plus d’espace pour le vert », a-t-il déclaré, faisant référence à ce qu’il considérait comme un manque d’arbres et d’aménagement paysager.

Hodge a ajouté qu’il était déçu du manque d’espace d’agrément intérieur, ce que le conseiller. Luke Stack a accepté.

Les plans montrent un toit et un petit espace d’agrément au niveau du sol.

Rendu conceptuel du développement domiciliaire proposé pour le 385-405 Leathead Road et le 530-540 Dougal Road North. (Photo fournie)

Com. Rick Webber a dit qu’il comprenait les commentaires de ses collègues mais qu’il avait un point de vue différent.

« Je suppose que cela se résume à l’importance que nous rejetons un projet sur ce que nous pensons devrait être là. »

Le Conseil a approuvé un permis de développement pour le projet Dougall Road North, avec l’opposition de Hodge.

