Le conseil spécial David Weiss nommé pour superviser l’enquête sur les relations d’affaires du fils du président Joe Biden

L’avocat américain David Weiss enquête sur Hunter Biden.

La nomination d’un avocat spécial pour superviser l’affaire donnerait à Weiss le pouvoir de sonder une question sans réponse : Hunter Biden a-t-il enfreint les lois fédérales qui l’obligeaient à s’enregistrer en tant qu’agent étranger tout en travaillant en Chine et en Ukraine pendant la vice-présidence de son père ?

Et cela mettrait Garland – qui a été nommé par Joe Biden – à distance de l’affaire car elle devient de plus en plus sensible à la fois pour le procureur général et le président.

« La nomination de M. Weiss renforce pour le peuple américain l’engagement du département à la fois en faveur de l’indépendance et de la responsabilité dans des questions particulièrement sensibles », a déclaré Garland lors d’une conférence de presse à Washington.

Weiss est désormais le troisième avocat spécial nommé depuis novembre et rejoint Jack Smith, qui supervise les enquêtes sur l’ancien président Donald Trump, et Robert Hur, qui examine la rétention par Joe Biden de documents classifiés depuis son mandat de vice-président.