Le conseil scolaire St. Charles abandonne le comité consultatif des citoyens alors que le district lance un plan d’engagement communautaire – Shaw Local

Le conseil scolaire St. Charles a convenu lundi que le comité consultatif de citoyens du conseil scolaire devrait être supprimé face au lancement par le district d’un plan d’engagement communautaire.

Le conseil scolaire a créé le comité consultatif de citoyens en 2019 pour fournir des informations, des commentaires, du soutien et des conseils au conseil scolaire. Le comité était composé de plus de trois douzaines de membres de la communauté et d’étudiants actuels et, plus récemment, il a été coprésidé par les membres du conseil scolaire Becky McCabe et Kate Bell.

Dans le cadre d’un plan d’engagement communautaire, le district prévoit d’organiser des séances d’écoute, le premier tour devant avoir lieu fin août et début septembre. Ils auront lieu les 31 août, 6 septembre et 8 septembre.

“Nous pensons simplement que c’est une opportunité d’élargir nos efforts d’engagement communautaire avec notre plan et d’amener vraiment plus de gens à la table pour avoir cette conversation, ce dialogue bidirectionnel”, a déclaré le directeur des communications Scott Harvey aux membres du conseil scolaire lors de la réunion.

McCabe et Bell ont soutenu la décision de l’administration de supprimer le CAC en tant que comité du conseil d’administration. McCabe a déclaré qu’elle espère que la communauté participera aux séances d’écoute.

« Le CAC ne consistait pas seulement à entendre des voix, il s’agissait également d’apprendre », a-t-elle déclaré. “Et nous avons beaucoup éduqué pendant ces réunions.”

McCabe et Bell ont tous deux déclaré qu’il était essentiel que la voix des étudiants soit entendue.

“Je ne veux pas éliminer la voix de la communauté, en particulier la voix des étudiants”, a déclaré Bell. “Je pense que c’est une excellente opportunité.”

Matthew Kuschert, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’il espérait que les séances d’écoute augmenteraient l’engagement communautaire et augmenteraient le nombre de voix entendues au sein de la communauté. Le surintendant de l’école, Paul Gordon, a déclaré qu’il transmettrait aux membres du conseil ce qui se dit lors des séances d’écoute, un point réitéré par Harvey.

“Il va y avoir beaucoup de dialogue continu tout au long de ce processus”, a déclaré Harvey. “Et cette première série de réunions va vraiment guider où nous allons.”