Le conseil scolaire examine de plus près les problèmes d’assiduité

8 octobre — Le conseil scolaire Albert Lea a approfondi lundi les données sur la fréquentation dans tout le district ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés et les stratégies en place pour améliorer ces chiffres.

Tonya Franks, directrice exécutive des universitaires et de la responsabilité du district, a déclaré que la fréquentation constante est l’un des cinq indicateurs dont le district est tenu responsable par le biais du système de responsabilisation North Star au niveau de l’État.

L’assiduité constante fait référence au pourcentage d’élèves qui fréquentent plus de 90 % des journées d’inscription à l’école, tandis que l’absentéisme chronique est l’inverse : lorsque les élèves manquent au moins 10 % de leurs journées d’école.

Franks a déclaré qu’il existe deux plates-formes principales qui présentent les données de fréquentation : premièrement, via le Minnesota Report Card, qui est accessible au public et fournit un aperçu de haut niveau des performances des écoles et des districts, et deuxièmement, via les fichiers de responsabilité North Star, qui approfondissent les données et peuvent examiner plus en détail divers sous-groupes d’élèves et permettre à l’administration scolaire et aux décideurs politiques de suivre plus facilement les progrès.

Les données ne correspondent pas, a-t-elle expliqué, en raison de divers facteurs, notamment le calendrier de mise à jour des données, les définitions et critères des données et l’agrégation des données. Dans l’ensemble, les données du Minnesota Report Card sont plus générales et ne sont mises à jour qu’à intervalles définis, tandis que les North Star Accountability Files sont mis à jour plus fréquemment et fournissent des informations plus précises pour prendre des décisions fondées sur les données, a-t-elle déclaré.

Les administrateurs scolaires ont présenté les chiffres disponibles via le système North Star, ainsi que les projections locales réalisées avec le système d’information sur les élèves du district lorsque les données North Star n’étaient pas disponibles.

L’année 2022-23 a été une année aberrante avec des taux bien supérieurs à la moyenne dans tous les domaines.

Dans l’ensemble, elle a déclaré que les écoles de la région d’Albert Lea enregistrent jusqu’à présent une fréquentation constante de 88,13 % au cours de l’année scolaire 2024-2025. Les chiffres variaient de 82 % à 86 % en moyenne, avec un taux aberrant en 2022-2023 de 92,7 %.

Le taux de fréquentation constant à l’échelle de l’État pendant les années où les données étaient disponibles était de 85 à 86 %.

Niveau élémentaire

Voici les taux de fréquentation présentés dans chaque école primaire :

—Sibley : 2024-25, 93,9 % ; sinon, les taux variaient de 91 à près de 93 %, avec une valeur aberrante de 97,3 % en 2022-2023.

—Lakeview : 2024-2025, 95,8 % ; les autres taux variaient entre 90 et 92,2 %, avec une valeur aberrante de 96,4 % en 2022-2023.

—Hawthorne : 2024-25, 94,7 % ; les autres taux variaient de 91,2 % à 93,8 %, avec une valeur aberrante de 96,4 % en 2022-2023.

—Halverson : 2024-25, 92,9 % ; les autres taux variaient de 88,4 % à 91,8 %, avec une valeur aberrante de 96,7 % en 2022-2023.

Concernant certaines des stratégies d’intervention en matière d’assiduité en place au niveau élémentaire, le directeur de l’école élémentaire Lakeview, Zack Kruger, a déclaré que le personnel se concentre sur la fourniture d’un environnement sûr et accueillant et sur l’établissement de relations avec les élèves. Ils travaillent également à soutenir les difficultés émotionnelles des étudiants à travers un programme spécifique.

Ils surveillent également les présences, se réunissent chaque semaine pour discuter des étudiants absents et s’assurer que leurs besoins sont satisfaits. Ils essaient également de suivre des modèles.

Après trois absences non justifiées, les enseignants appellent les parents pour leur proposer leur soutien.

La directrice de l’école élémentaire Halverson, Kim Larson, a déclaré qu’il était important d’offrir cette sensibilisation aux parents afin que ceux-ci se sentent à l’aise pour discuter des défis. Ils ont également mis en place un système d’enregistrement et de départ, où les étudiants peuvent s’enregistrer et sortir chaque jour avec un adulte de confiance, créant ainsi une responsabilité et une connexion.

La directrice de l’école élémentaire de Sibley, Kristi Kenis, a déclaré que des travailleurs sociaux travaillent également avec des élèves qui ont des difficultés à s’engager pour élaborer un plan susceptible d’améliorer l’assiduité. Ils mettent également en œuvre des mentors pour un soutien supplémentaire.

Franks a déclaré que lorsqu’un enfant de moins de 12 ans manque sept jours non excusés au cours d’une année scolaire, l’école est tenue de déposer un rapport de négligence éducative auprès des responsables de la protection de l’enfance, qui rencontrent le parent pour discuter des raisons des solutions et trouver une solution.

Lorsqu’un enfant a plus de 12 ans et s’absente le même nombre de jours, cela devient une réponse du bien-être de l’enfance et l’enfant peut faire l’école buissonnière. Le district s’associe au département des services de probation et de mise en état du comté de Freeborn pour les agents d’absentéisme scolaire afin d’améliorer la fréquentation scolaire à ce niveau.

Elle a noté qu’il y a actuellement 60 étudiants qui bénéficient de services d’absentéisme scolaire.

Collège du Sud-Ouest

Le directeur du Sud-Ouest, Tyler Johnson, a déclaré que jusqu’à présent cette année scolaire, 90,7 % des élèves du Sud-Ouest fréquentaient régulièrement l’école.

Les autres années, ce chiffre variait entre 84,6 % et 88,52 %. Une valeur aberrante s’est produite en 2022-23 avec 94,6 %.

Il a déclaré que le personnel de Southwest avait tenté d’encourager la fréquentation par le biais de présentations au début de l’année scolaire sur les raisons pour lesquelles la fréquentation est importante, ainsi que d’une vidéo YouTube sur la page Southwest sur le problème. Le doyen des étudiants de l’école travaille principalement avec l’assiduité et travaille avec les commis à l’assiduité.

Nouveauté cette année, ils proposent des incitations à la participation, où chaque semaine des noms sont tirés au sort pour des prix. Ils font également des compétitions par équipes.

Ils ont mis en place des mises à jour de fréquentation dans le bulletin d’information de l’école, des appels téléphoniques automatisés et des lettres d’école buissonnière continues après trois jours, sept jours et neuf jours. Le doyen rencontre l’étudiant pour passer en revue le processus et les obstacles auxquels l’étudiant est confronté.

Centre d’apprentissage régional

Les données de fréquentation les plus difficiles concernent probablement le Area Learning Center, où jusqu’à présent cette année, la fréquentation constante a été de 25,7 %, a déclaré l’administrateur Jeff Halverson. Le taux des années précédentes variait de 21,7 à 42,99 %, avec 64,4 % comme valeur aberrante en 2022-23.

Il a noté que 21 % des étudiants de l’ALC ont dépassé leur année d’obtention du diplôme d’origine et ne relèvent pas des scénarios de fréquentation obligatoire. Pour les étudiants d’ALC, la fréquentation est liée à la capacité d’obtenir des crédits.

Certaines des stratégies d’intervention qu’ils ont mises en œuvre là-bas comprennent un programme de mentorat permettant aux étudiants de travailler avec un enseignant sur les domaines où il y a du succès ainsi que ceux qui échouent. Le personnel contacte également les parents et les tuteurs.

Ils envisagent également de mettre en œuvre des incitations à la fréquentation à l’échelle de l’école, ainsi qu’une exploration de carrière expérientielle et un cours collaboratif en petits groupes. Halverson a déclaré qu’ils travaillaient pour rencontrer les étudiants là où ils se trouvent.

Lycée Albert Léa

Jusqu’à présent, pour l’année scolaire 2024-25, le taux de fréquentation constante au lycée est de 82,3 %. La fréquentation des années précédentes variait de 75,7 % à 80,1 % en moyenne, 89,1 % étant une valeur aberrante en 2022-23.

Le directeur adjoint du lycée, Sean Gaston, a déclaré qu’ils examinaient le niveau horaire, y compris ceux qui viennent à l’école mais qui ne peuvent pas aller en classe. Il a déclaré que même s’ils ont encore des élèves qui ne viennent pas du tout à l’école, ils constatent davantage d’absentéisme scolaire.

Certaines des interventions mises en œuvre par le personnel des écoles secondaires comprennent un programme de conseils flexibles et un programme d’activités gratuites — pour participer à des activités, les élèves ne doivent pas suivre de cours non excusés. Il y a le programme REACH et les appels, lettres et réunions, ainsi que le programme d’absentéisme scolaire avec le comté.

Ils ont noté que 10% des étudiants ont des problèmes d’absentéisme scolaire, tandis que 90% font un excellent travail.

Johanna Thomas a déclaré, d’après son expérience, qu’à mesure que les élèves grandissent, ils deviennent plus matures et apprennent que leurs décisions leur appartiennent – ​​et qu’en fin de compte, ils sont responsables de leur propre réussite.

Le surintendant Ron Wagner a déclaré que le travail de présence était en cours et qu’il continuerait de surveiller les progrès. B