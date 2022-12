Le conseil scolaire du district 428 de DeKalb approuve le plan de renforcement de la sécurité à l’école secondaire DeKalb, deux collèges – Shaw Local

DeKALB – La direction du district scolaire 428 de DeKalb a approuvé un plan visant à renforcer le personnel de sécurité au lycée DeKalb et aux collèges Clinton Rosette et Huntley à partir de ce printemps.

Les mesures prises par le conseil scolaire lors d’un vote 6-0 lors d’une récente réunion augmentent la présence d’assistants de sécurité au lycée et dans deux collèges de cinq employés à temps plein, portant le total à 19. La membre du conseil Amanda Harness était absente.

Une discussion sur le sujet avait déjà eu lieu devant la commission scolaire le mois dernier. À l’époque, les responsables de l’école ont remis en question l’idée d’ajouter plus d’une douzaine d’assistants de sécurité au lycée DeKalb et aux deux collèges.

La proposition fait suite à la publication par le district des résultats de l’audit de sécurité qui indiquaient que les bâtiments scolaires pourraient utiliser des assistants de sécurité supplémentaires pour observer et patrouiller les zones critiques et gérer les incidents. Cela permet également une plus grande flexibilité du personnel avec des pauses déjeuner et une couverture avant et après les heures normales de classe.

Le membre du conseil d’administration, Jeromy Olson, a suggéré que le district réduise la proposition et envisage d’ajouter des ressources supplémentaires dans l’une des trois écoles.

Le conseil scolaire a initialement lancé une demande de dotation en personnel d’assistant de sécurité avec jusqu’à 13,5 employés à temps plein.

“Je pense que cela vous donne juste du temps pour jouer avec plus de gens et voir et prendre une décision plus éclairée quant à ce que vous pensez que l’objectif final devrait être”, a déclaré Olson.

Tout le monde ne partageait pas ce sentiment.

Sarah Moses, membre du conseil d’administration, a déclaré que le district pourrait ouvrir des postes d’assistant de sécurité supplémentaires, mais retenir et attirer de nouveaux assistants d’enseignement est une autre considération.

“Je suppose que si nous pouvions recruter des assistants de classe, nous n’aurions pas autant besoin d’assistants de sécurité”, a déclaré Moses.

Le district manque de 52 assistants d’enseignement, ont indiqué des responsables.

Holly Bonilla, assistante d’enseignement à la Founders Elementary School, a déclaré qu’elle et certaines personnes occupant des postes similaires se sentaient sous-estimées et dévalorisées. Elle a demandé ce que le district a l’intention de faire pour retenir ses paraprofessionnels.

“Je parle du fait que beaucoup d’entre nous rapportent peut-être 600 $ ou 700 $ toutes les deux semaines pour faire un travail de deux à quatre personnes”, a déclaré Bonilla.

Citant les nombreuses raisons pour lesquelles elle reste engagée dans son travail, Bonilla a déclaré qu’elle voulait être là pour soutenir les étudiants.

“C’est leur éducation en jeu”, a déclaré Bonilla. “C’est leur avenir. C’est leur passage à l’âge adulte. C’est tout ce qu’ils ont. Nous les aidons dans ce voyage. Nous sommes la raison pour laquelle ils avancent vers leur indépendance. Ceci est ce que nous faisons. Ma question à vous tous est : « Qu’allez-vous faire lorsque vous perdrez les personnes qui sont la seule raison pour laquelle vos écoles fonctionnent ? Nous sommes la seule raison pour laquelle vous travaillez comme vous le faites. ”

April Fleck, spécialiste de la lecture à la Founders Elementary School, a déclaré que le district ne pouvait pas se permettre le départ des paraprofessionnels.

“Je m’inquiète de ce qui arrive à l’éducation de nos étudiants”, a déclaré Fleck. « Ils font un travail incroyable. J’en suis témoin tous les jours dans les couloirs alors que je fais des allers-retours pour aller chercher mes élèves ou pour les ramener, ce qui est plusieurs, plusieurs fois par jour. Je suis toujours en admiration devant leurs capacités, leur force et leur patience. Ce sont les meilleurs.

Bonilla a déclaré que les assistants de classe pourraient jouer le rôle de première ligne de défense pour assurer la sûreté et la sécurité.

“La sécurité et la sûreté font partie de ce que nous faisons”, a déclaré Bonilla. « Nous nous asseyons pour une formation à la sécurité. Nous nous asseyons pour déterminer quelle est la voie la plus sûre que nous pouvons emprunter avec un élève s’il commence à devenir agressif, à entrer en crise, à avoir un moment violent. C’est notre travail.

La présidente du conseil, Samantha McDavid, a reconnu les préoccupations soulevées au sujet de la rémunération et de la charge de travail des paraprofessionnels et a déclaré que le district avait l’intention de remédier à la situation.

« Notre conseil d’administration sait depuis longtemps que les paraprofessionnels sont extrêmement importants », a déclaré McDavid. « Il est très difficile de déterminer quelle est la manière appropriée de les compenser et de les soutenir d’une manière qui soit également logique financièrement pour le district. Il a été soulevé par plus d’un membre du conseil d’administration… que nous aimerions examiner cela.

Olson a maintenu son intérêt à voir des assistants de sécurité supplémentaires employés dans les écoles.

Certains responsables de l’école, cependant, voulaient que la proposition évoque un sentiment d’équité entre les trois bâtiments.

Le vice-président du conseil d’administration, Deyci Ramirez, s’est demandé quelle était la meilleure ligne de conduite à adopter.

“Qu’est-ce qui serait le plus efficace en toute équité pour fournir des données réelles – quelque chose de tangible, quelque chose de mesurable – plutôt que quelque chose sur lequel nous ne faisons que mettre un pansement ?” dit Ramírez.

Olson a suggéré que le district emploie cinq nouveaux assistants de sécurité, dont un à Clinton Rosette Middle, un à Huntley Middle et trois à DeKalb High.

Jose Jaques, responsable de la sécurité du district, a reconnu les mérites de la proposition et a déclaré qu’il pouvait la soutenir.

“Cela ramènerait certainement des données qui montreraient si c’est efficace ou non”, a-t-il déclaré. “Je suis sûr à 100% que ce sera efficace.”

Jaques a déclaré que le plus grand changement se produirait au lycée si cela devait être noté.

“Si vous me forcez à choisir une seule école, ce serait le lycée”, a déclaré Jaques.

Mais Jaques a déclaré que l’option d’avoir trois assistants de sécurité au lycée, un à Clinton Rosette Middle et un à Huntley Middle donne au district la meilleure image.