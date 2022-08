Le conseil scolaire du Dakota du Nord rétablit le serment d’allégeance

FARGO, ND (AP) – Le conseil scolaire de la ville la plus peuplée du Dakota du Nord a inversé le cap jeudi sur sa décision de cesser de réciter le serment d’allégeance lors de ses réunions mensuelles, à la suite de plaintes du gouverneur conservateur et des législateurs de l’État ainsi que de dénigrement généralisé des citoyens autour le pays..

Sept des neuf membres du Fargo Board of Education, dont quatre nouveaux venus qui ont pris leurs fonctions en juin, ont voté la semaine dernière pour annuler un précédent décret du conseil qui avait été approuvé quelques mois avant les élections. Le nouveau conseil d’administration était d’accord avec le membre Seth Holden, qui a déclaré que l’engagement ne correspondait pas au code de diversité et d’inclusion du district, en partie parce que l’expression «sous Dieu» n’inclut pas toutes les confessions.

Le gouverneur républicain du Dakota du Nord, Doug Burgum, a promu plus tôt cette semaine une nouvelle législation qui obligerait les écoles publiques et les organes directeurs à administrer l’engagement sans obliger les gens à le réciter. Le représentant de l’État républicain Pat Heinert, un shérif de comté à la retraite, suggère que des sanctions soient mises en place pour les conseils et commissions publics qui n’exigent pas le serment patriotique.

Les e-mails et messages vocaux désagréables ont dominé la réunion spéciale de jeudi pour reconsidérer le vote. Nyamal Dei, une réfugiée qui a fui le Soudan déchiré par la guerre, a diffusé un message vocal profane d’un homme qui l’a traitée d’esclave, de raciste et de nazie. Plusieurs membres du conseil ont présenté leurs excuses à Dei, le seul membre noir du conseil, pour avoir subi le pire des abus.

Dei a dit que reculer la décision serait céder à la haine. Elle a fait une pause de plusieurs secondes avant de voter pour le seul non pour rétablir la promesse.

“Nous ne récompenserons pas nos enfants ou étudiants de notre district pour avoir agi de cette manière”, a déclaré Dei. « Mais sachez que ce moment passera. Revenons au travail pour lequel nous sommes élus et qui est de trouver une solution à nos pénuries d’enseignants, aux problèmes de santé mentale et à la réussite scolaire de nos élèves.

Le porte-parole de la ville de Fargo, Gregg Schildberger, a déclaré que la police “enquêtait actuellement sur une poignée de rapports liés à des menaces perçues” contre au moins trois membres du conseil.

Le membre du conseil d’administration, Greg Clark, a déclaré qu’il avait décomposé ses messages de colère et découvert que moins de 20% provenaient de l’extérieur de Fargo. Il a admis que son vote pour ramener la promesse a été directement influencé par des personnes qu’il ne représente pas.

“Mais j’espère que vous me pardonnerez parce que je crois vraiment qu’il est dans le meilleur intérêt de nos écoles de le faire.” dit Clark. “Les perturbations et les menaces doivent cesser pour que nous puissions réussir notre rentrée scolaire.”

Holden, qui a proposé la suppression de la promesse, a déclaré qu’il avait eu du mal avec sa décision, mais qu’il avait le cœur brisé par les commentaires mesquins et s’inquiétait de l’image du conseil d’administration.

“Je suis également préoccupé par ce qui pourrait arriver à ce conseil à l’avenir, car nous devrons probablement être prêts à prendre plus de chaleur que nous ne le faisons normalement pour les décisions que nous prenons”, a-t-il déclaré, “parce qu’il peut y avoir être une perception de succès.

Les commentaires du public n’ont pas été autorisés lors de la réunion spéciale, à laquelle ont assisté environ deux douzaines de citoyens. Une poignée d’entre eux ont applaudi après le vote. L’un d’eux, le vétéran du Vietnam David Halcrow, a présenté ses excuses à Dei après la réunion.

“Ce qui lui a été fait … ces gens doivent être dans le tintement”, a déclaré Halcrow, qui avait un plâtre de marche sur le bas de sa jambe gauche et marchait avec une canne. « Si c’était moi, ils seraient en prison. Il n’y a aucune excuse pour ce genre de choses.

