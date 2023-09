Le conseil scolaire d’Indian Creek discute des salaires | Actualités, Sports, Emplois

WINTERSVILLE — Les districts scolaires de l’Ohio s’efforcent de remplir de nouveaux mandats en matière de barèmes de rémunération des enseignants, mais une question de disparités dans le financement de l’État a été au centre des discussions lors de la réunion du conseil scolaire d’Indian Creek jeudi.

Le conseil scolaire avait précédemment approuvé une légère augmentation de salaire pour répondre aux modifications apportées à une loi de l’État dans le cadre du budget biennal de l’État. Le changement oblige les districts scolaires à respecter un barème de salaire minimum de 35 000 $ pour l’année scolaire 2023-2024 et Indian Creek faisait partie de ceux qui ont pris des mesures. Au cours de la session ordinaire à l’école élémentaire de Cross Creek, la présidente de l’Indian Creek Education Association, Karen Lloyd, a remercié le conseil d’administration pour sa collaboration avec le syndicat et a déclaré que la disparité actuelle du financement de l’État rendait impossible au district de répondre à toutes les exigences financières.

« C’est quelque chose qui ne va pas au niveau de l’État », dit Lloyd. « Nous devons réparer ce financement parce que nous avons des enseignants qui travaillent depuis 19 ans et qui gagnent 100 000 $ à quelques kilomètres d’ici et nous gagnons moins. S’il est possible que vous ayez l’oreille des législateurs, il est impératif que nos voix soient entendues. Nos enseignants font de notre mieux et nous bénéficions de tout le soutien que le district peut se permettre.

Elle a ajouté que des enseignants supplémentaires étaient nécessaires mais que le financement n’était pas disponible et que le district pourrait devoir demander de l’aide via un futur prélèvement ou une autre source. Lloyd a déclaré que le COVID a également eu des conséquences socio-émotionnelles parmi les enfants d’âge préscolaire et qu’un soutien supplémentaire est nécessaire au niveau gouvernemental. À cette fin, elle travaillait avec la National Education Association et a appris que le sujet avait fait l’objet de discussions à Capitol Hill.

« Nous avons demandé du financement pour de nouveaux bâtiments et nous nous sommes adressés à la communauté pour le renouvellement des prélèvements. À un moment donné, il faudra demander plus d’argent à la communauté ou ailleurs. Cela fait des années que nous parlons toujours des salaires des enseignants et cette pandémie n’a fait qu’empirer les choses. Nous apprécions le travail que vous faites.

Une discussion s’ensuit et les responsables sont d’accord. Le surintendant TC Chappelear a déclaré que la valeur des propriétés a grimpé en flèche et que les législateurs ont parlé du HB 920, qui éliminerait le plancher de 20 millions sur les prélèvements.

« Nous sommes au seuil des 20 millions et lorsque la réévaluation aura lieu, nous pourrions obtenir plus d’argent », il a dit. « Mais ils parlent d’éliminer le plancher de 20 millions et ce serait dévastateur pour nous si cela se produisait. »

La trésorière du district, Denise Todoroff, a déclaré que plus de 60 pour cent des écoles se situent au niveau de 20 millions d’étages et que la formule de financement de l’État a augmenté ses résultats pour la première fois depuis des années. Todoroff a ajouté que l’État utilise dans son plan le salaire et le revenu moyens, mais que les chiffres sont ensuite gelés pour la deuxième année du budget.

« S’ils mettent à jour la formule et la font fonctionner, nous pouvons constater des augmentations. »

« Votre point est bien compris, Karen, » a déclaré le Dr John Figel, membre du conseil d’administration. « Malheureusement, les enseignants et les éducateurs sont laissés pour compte. Vous voyez la disparité. Vous regardez les salaires des éducateurs par rapport à ce que nous voyons. Nous vous entendons et nous espérons que nos législateurs feront quelque chose pour uniformiser les règles du jeu. »

En matière de personnel, le conseil a approuvé les enseignantes Amanda Renner, Amy Rusnak, Karen Lloyd et Stacy Zink et les paraprofessionnelles Holly Edwards, Laura Sabedra-Norris et Kimberly Constantine pour le personnel avant et après l’école ; a employé Chelsea Connor comme enseignante préscolaire à Cross Creek et Colleen Shepherd comme professeur de lecture à temps partiel à l’école primaire Bishop John King Mussio; nommé les paraprofessionnelles Stephanie Hutter et Mary Frances Lucas, le gardien Allen Quinn, la cafétéria/paraprofessionnelle Zoe Schupp et la cafétéria/secrétaire/paraprofessionnelle Miranda Still comme substituts classifiés ; a approuvé les contrats continus pour la cuisinière/caissière Alison Spears ; accepté la démission du mécanicien d’autobus Gage Robinson pour des raisons personnelles ; a approuvé la démission de Dave Moffat en tant que conseiller en sports électroniques et Owen Price est nommé successeur ; employé Christopher Trickett comme mécanicien d’autobus; accepté la démission de Joan Workman, préposée au bus du matin; et a employé Zachary Crawford comme remplaçant à long terme pour l’année scolaire 2023-2024.

Entre autres actions :

• Le conseil a approuvé un accord avec le tribunal pour mineurs du comté de Jefferson pour un agent de liaison jusqu’au 31 août ;

• La vice-présidente du conseil d’administration, Kim Mark, qui a dirigé la réunion en l’absence du président Bob Smith, a reconnu Gabrielle Buchanan comme la reine des retrouvailles de l’Indian Creek High School en 2023. Les responsables ont également fait l’éloge des sports et de l’orchestre de l’école et ont remercié les enseignants et le personnel pour avoir travaillé cet été pour préparer la nouvelle année scolaire ;

• Les dirigeants ont appris que les réparations étaient terminées au sol du gymnase de l’Indian Creek Middle School suite à une rupture de la ligne de flottaison cet hiver ;

• Les responsables ont discuté de la récente soirée des anciens à l’ICHS et de la danse qui a suivi et ont espéré que les organisateurs s’appuieraient sur les activités de l’année prochaine ;

• Le conseil a changé le lieu de la prochaine réunion à l’école élémentaire Hills à 18 h le 19 octobre.







