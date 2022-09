Le conseil scolaire des Premières nations du Yukon introduit la culture dans la salle de classe au cours de sa première année

Le courant22:25Le conseil scolaire des Premières nations du Yukon introduit la culture dans la salle de classe au cours de sa première année

Lauren Wallingham et sa fille Leah marchent sur un chemin boisé de leur maison à Whitehorse à l’école élémentaire Takhini, où Leah commence la 2e année.

Leah dit qu’elle est nerveuse à l’idée de rencontrer son nouveau professeur – mais il y a aussi quelque chose de nouveau à l’école cette année.

Huit écoles du Yukon, dont celle de Leah, se sont officiellement jointes à la commission scolaire des Premières nations — la première du genre au Canada — après un vote référendaire historique en janvier dernier. Maintenant dans sa première année scolaire, l’objectif du conseil est de donner aux peuples autochtones plus de voix au chapitre en matière d’éducation et d’apporter des connaissances culturelles dans la salle de classe.

Les étudiants de tous horizons peuvent y assister. Comme pour toutes les écoles élémentaires du Yukon, les écoles des conseils scolaires des Premières nations continueront de suivre le programme d’études de la Colombie-Britannique, mais avec un objectif supplémentaire de revenir à l’apprentissage traditionnel basé sur la terre qui s’inspire des détenteurs de connaissances et des aînés de la communauté. Ce faisant, l’objectif est de responsabiliser et d’affirmer un sentiment d’identité chez les élèves.

“J’ai bon espoir”, a déclaré Wallingham Le courant hôte Matt Galloway des nouveaux changements. “J’espère qu’elle sera souvent à l’extérieur. En savoir plus sur cet endroit où nous vivons, l’environnement et les traditions des peuples autochtones.”

Lauren Wallingham et ses filles Rae, à gauche, et Leah, à droite. Leah commence la 2e année à l’école élémentaire Takhini, l’une des huit écoles du Yukon qui se sont jointes au conseil scolaire des Premières nations. (Lauren Wallingham)

“Les guerriers que nous n’avons pas vus”

C’est une expérience que de nombreux Autochtones n’ont pas vécue dans le système scolaire public canadien – et c’est quelque chose que Melanie Bennett, directrice exécutive de la Direction de l’éducation des Premières Nations du Yukon et membre de la Première Nation Tr’ondёk Hwёch’in, a déclaré qu’elle espère voir monnaie.

Les arguments en faveur de la création d’un conseil scolaire dirigé par les Premières Nations ont été largement alimentés par un rapport de 2019 du vérificateur général du Canada, qui soulignait une lacune dans le soutien aux élèves autochtones et ruraux du territoire.

Bennett, qui a joué un rôle de premier plan dans la réalisation du conseil scolaire, a déclaré qu’elle avait de grands espoirs quant à ce que cela signifierait pour les élèves autochtones.

“Je pense que la chose la plus importante est la confiance et le fait d’être bien en sachant qui vous êtes”, a déclaré Bennett à propos du nouveau programme.

Elle décrit sa grand-mère qui enseigne secrètement à ses camarades de classe la langue autochtone après l’école.

“Elle nous a appris à coudre mais elle a fermé la porte et nous a appris à parler la langue en même temps. Ce sont les guerriers que nous n’avons pas vus.”

L’école primaire Takhini est photographiée en avril 2021. L’école de Whitehorse est l’une des huit écoles qui se sont jointes au conseil scolaire des Premières Nations. (Philippe Morin/Radio-Canada)

La prochaine étape vers la réconciliation

Le conseil scolaire des Premières nations est la prochaine étape vers la réconciliation, a déclaré Melissa Flynn, la directrice par intérim. Flynn note que le système scolaire contemporain au Canada s’écarte de l’éducation communautaire et familiale qui est traditionnelle dans l’apprentissage autochtone.

“Nous avions nos propres façons de savoir et d’être. Comment nous avons enseigné aux enfants et comment ils ont appris des personnes multigénérationnelles dans leur vie”, a déclaré Flynn.

L’expérience des peuples autochtones scolarisés au Canada reste difficile alors que les survivants continuent de faire face à la découverte de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats à travers le pays. En juillet, le pape François a qualifié de « génocide » ce qui est arrivé aux Autochtones dans les pensionnats – une croyance longtemps entretenue par les survivants.

“Je pense que la vérité et la réconciliation sont une responsabilité et un défi pour tous ceux qui vivent au Canada”, a déclaré Flynn.

“Donc, c’est vraiment excitant de rassembler les gens. Ce n’est plus un scénario ‘eux’ et ‘nous’. Pour moi, la réconciliation signifie que tous ceux qui vivent sur un territoire traditionnel se déplacent ensemble.”

Le nouveau conseil scolaire est une occasion «vraiment excitante» de «rassembler les gens» dans les efforts de réconciliation, a déclaré Melissa Flynn, directrice par intérim du conseil. (Mélissa Flynn)

Bennett a déclaré qu’elle se souvenait que des étudiants avaient reconnu des photos de personnages historiques comme Sir John A. Macdonald, mais pas d’Autochtones comme Francis Pegahmagabow, un soldat et homme politique des Premières Nations. Elle attribue cela à l’éducation occidentalisée, qui efface souvent le patrimoine autochtone de ses pages.

La création de la commission scolaire des Premières Nations a été un processus de communication, a déclaré Flynn. Des membres de la Direction de l’éducation des Premières Nations du Yukon ont contacté des citoyens autochtones et non autochtones pour les entendre.

“Cette prochaine étape de la réconciliation sur notre territoire est vraiment importante”, a déclaré Flynn.

Un effort collaboratif

À l’école élémentaire de Takhini, Dorothy Williams, professeur de musique et de français, se faufile dans sa classe tandis qu’un ensemble d’enfants tenant divers instruments de percussion sont assis par terre en tailleur. Alors que le jangle et le bruit sourd de la musique joyeuse se terminent par un decrescendo, les étudiants applaudissent.

Dorothy Williams, qui enseigne la musique et le français à l’école élémentaire Takhini, espère établir des liens solides avec les membres de la communauté et les aînés. (Dorothy Williams)

Williams n’est pas autochtone et a été chargée d’intégrer la musique autochtone dans sa classe. Éventuellement, elle espère former un groupe régulier de tambours des Premières Nations dans sa classe dirigé par un membre de la communauté. Elle a dit qu’elle souhaitait également explorer les chansons autochtones traditionnelles dans ses cours, mais ce sera un processus collaboratif.

“Je ne peux pas chanter la plupart des chansons des Premières Nations. Je n’ai pas la permission de le faire. Donc, pour moi, avoir des liens avec les membres de la communauté et les aînés pour la musique est extrêmement important.”

Le conseil scolaire des Premières Nations aidera à faciliter ces connexions, a expliqué Williams.

“Nous avons mis les enseignants au défi de réfléchir à la façon de se connecter à la communauté et à la terre où qu’ils se trouvent dans leurs salles de classe et leurs activités en classe”, a déclaré Flynn.

Cela comprend des sorties sur le terrain, l’étude de la littérature autochtone et la présence de détenteurs de connaissances et d’aînés dans la salle de classe. En ce qui concerne les Yukonnais non autochtones, Flynn dit que les écoles seront inclusives de toutes les cultures.

« J’espère qu’à l’avenir, le modèle d’inclusion consistant à reconnaître et à célébrer tous les élèves du Yukon se concrétisera dans ce que nous offrons », a-t-elle déclaré.

Et alors que l’année scolaire commence, les yeux de la communauté sont tournés vers la Commission scolaire des Premières Nations pour observer son niveau de réussite. Les équipes des huit écoles ont été réunies avant le début de l’année scolaire pour discuter des plans et des attentes concernant le nouveau cadre.

“Je pense qu’il y a un niveau d’excitation. Je pense qu’il y a un niveau de peur de l’inconnu”, a déclaré Flynn à propos des enseignants et du personnel.

Faire de “bonnes erreurs”

Bennett pense à sa grand-mère lui apprenant à perler.

“Je me souviens de ma toute première pièce. C’était un petit collier orange. J’ai dû le démonter, je pense six ou sept fois parce que j’ai fait une erreur, et ma grand-mère disait ‘bonne erreur’… J’ai appris à faire bonnes erreurs.”

Bennett, directrice exécutive de la Direction de l’éducation des Premières nations du Yukon, est photographiée avec son petit-fils. Bennett se souvient que sa propre grand-mère lui avait appris à perler lorsqu’elle était enfant et espère que la mentalité d’apprendre se poursuivra dans le nouveau conseil scolaire. (Soumis par Melanie Bennett)

C’est la mentalité que Bennett a dit qu’elle espère voir adoptée dans les salles de classe. Tournée vers l’avenir, elle a déclaré que son plus grand espoir était que ces écoles contribuent à former des membres solides de la communauté.

“Ce qui compte vraiment, c’est que vous puissiez vous lever et dire” je suis “- et dire d’où vous venez”, a déclaré Bennet.

Lauren Wallingham a un espoir similaire pour sa fille, Leah.

“Ça va être leur normalité, ce qui m’excite vraiment.”

Écrit par Brianna Gosse. Produit par Ben Jamieson et Elizabeth Hoath.