Le conseil scolaire de Yorkville fait l’objet d’une enquête du procureur général de l’Illinois suite à une plainte relative à une réunion à huis clos – Shaw Local

Le bureau du procureur général de l’Illinois enquête sur une plainte alléguant que le conseil scolaire du district 115 de Yorkville a violé la loi sur les réunions ouvertes de l’Illinois en discutant du livre « Just Mercy » en séance à huis clos.

Le conseil d’administration a voté par 4 voix contre 2 lors de sa réunion du 7 août pour interdire l’utilisation des mémoires de Bryan Stevenson dans le cours d’analyse rhétorique d’anglais II de la Yorkville High School.

Dans une lettre adressée au président du conseil scolaire, Darren Crawford, datée du 2 octobre, le chef adjoint du Bureau de l’accès au public du procureur général, Joshua Jones, a écrit que Mary Grzywa, de Marseille, avait déposé une plainte alléguant que le conseil scolaire avait tenu des discussions inappropriées à huis clos au cours de ses séances du 22 mai et du 7 août. réunions.

« Nous avons déterminé que des mesures supplémentaires étaient justifiées concernant cette dernière réunion », a écrit Jones à Crawford. « La demande de révision allègue, dans sa partie pertinente, que le Conseil a tenu une séance à huis clos inappropriée sur le programme d’études lors de sa réunion du 7 août 2023. »

Le bureau du procureur général demande au conseil scolaire de fournir des copies de l’ordre du jour de la réunion du 7 août, des procès-verbaux des séances publiques et à huis clos, ainsi que de l’enregistrement textuel de la séance à huis clos.

« Veuillez également fournir une réponse écrite détaillée à l’allégation selon laquelle le Conseil aurait discuté de manière inappropriée de la suppression d’un livre du programme au cours de cette séance à huis clos », selon la lettre de Jones.

La commission scolaire dispose de sept jours ouvrables pour répondre après réception de la lettre.

Grzywa a déposé sa plainte auprès du Bureau d’accès public le 28 septembre.

« Bien que je ne sois pas résident du district scolaire de Yorkville, en tant que résident de l’État de l’Illinois, nous sommes tous lésés lorsqu’un individu peut se plaindre du fait qu’un livre est controversé et priver nos élèves d’une éducation comportant du matériel stimulant et stimulant. » Grzywa a écrit. « Le conseil d’administration se doit de divulguer publiquement l’intégralité de son débat sur la question. »

La faculté d’anglais de la Yorkville High School a choisi le livre comme « texte d’ancrage » pour un cours conçu pour promouvoir la pensée critique.

« Ce livre répondait à tous nos critères : une rigueur appropriée, un contenu qui permet des discussions riches et des lectures extérieures connectées, un grand intérêt pour les lecteurs et une longueur adaptée », selon le descriptif du cours.

Plus tôt cette année, l’objection d’un parent au livre a déclenché la procédure uniforme de règlement des griefs du district.

Le surintendant associé Nick Baughman a enquêté sur la plainte et a déterminé qu’aucune politique du conseil n’avait été violée. Une lettre à cet effet a été envoyée au parent signée par le surintendant de l’époque, Tim Shimp.

Le parent a fait appel de la décision auprès du conseil scolaire de Yorkville et le conseil a discuté de la question à huis clos avant de rendre une décision le 22 mai.

« Le Conseil de l’Éducation reconnaît que l’utilisation de « Just Mercy » comme texte d’ancrage pour enseigner l’unité d’anglais II était involontairement controversée ; par conséquent, pour garantir le respect de la politique du BOE, le Conseil de l’éducation recommande d’ajouter un deuxième texte en plus de « Just Mercy » comme option que les étudiants peuvent choisir », selon un communiqué du conseil.

« Je vois les deux côtés pour cela », avait déclaré à l’époque le président du conseil d’administration, Darrent Crawford. « Nous essayons simplement de donner des options. »

Cependant, le conseil d’administration a par la suite supprimé l’option de lire « Just Mercy » dans le cadre du cours lors de sa réunion du 7 août.

Sur un vote de 4 contre 2, le conseil a ordonné que le livre ne puisse plus être utilisé dans le cours, bien que Crawford ait souligné qu’il continuerait d’être disponible dans la bibliothèque de l’école et qu’il n’avait pas été interdit par le conseil.

Parmi ceux qui ont voté en faveur du retrait du livre de la classe figuraient Crawford et les membres du conseil d’administration Jason Demas, Mike Knoll et Mike Houston. Ceux qui ont voté non étaient les membres du conseil d’administration Leslie Smogor et Shawn Schumacher. Jason Senffner, membre du conseil d’administration, était absent et a depuis démissionné.

Selon un communiqué publié par Crawford ainsi que le procès-verbal de la réunion, Knoll et Houston ont jugé le livre « trop controversé ».

Cependant, la raison pour laquelle le conseil d’administration a réexaminé la question et est revenue sur sa décision reste floue. Les discussions se sont déroulées à huis clos.

Crawford a déclaré qu’un membre du conseil d’administration avait demandé un examen, mais n’a pas voulu dire qui. Demas, Houston et Knoll ont refusé de commenter.

Les quatre personnes qui ont voté en faveur du retrait du livre sont de nouveaux membres du conseil d’administration, élus lors du scrutin du 4 avril.

Lors de la réunion du conseil d’administration du 25 septembre, un défilé d’étudiants de YHS a fustigé le conseil d’administration pour sa décision lors de la partie de commentaires publics de la réunion.

Les parents et d’autres adultes ont également pris la parole, la plupart se rangeant du côté des élèves tandis que quelques-uns ont exprimé leur soutien à la décision du conseil.

Les intervenants opposés à la décision du conseil ont ostensiblement demandé aux membres du conseil d’expliquer les raisons pour lesquelles ils avaient retiré le livre du cours, mais, conformément à la politique du conseil, ils n’ont pas répondu.