Le conseil scolaire de T.-N.-L. a dépensé 682 000 $ pour lutter contre une plainte en matière de droits de la personne déposée par un enfant sourd de 5 ans

Les parents de Carter Churchill – un enfant sourd qui a été victime de discrimination par le district scolaire anglais de Terre-Neuve-et-Labrador – sont dégoûtés par le montant dépensé en frais juridiques pour défendre leur cause.

Todd et Kimberly Churchill ont déposé une demande d’accès à l’information auprès du conseil scolaire après leur victoire devant le tribunal des droits de la personne de la province en mars. Ils ont découvert que le district avait dépensé 681 917 $ en frais juridiques pour s’opposer aux plaintes de la famille remontant à 2017, lorsque Carter était à la maternelle.

En fin de compte, la commission des droits de l’homme a jugé que le district avait violé les droits de l’homme de Carter en ne lui offrant pas une éducation en langue des signes américaine et a ordonné au conseil scolaire de payer 150 000 $ supplémentaires à la famille Churchill.

« Je pense que c’est complètement dégoûtant, parce que le ministère de l’Éducation dira qu’il n’y a pas d’argent pour les enseignants, pas d’argent pour les soutiens, pas d’argent pour les enfants avec des anomalies », a déclaré Todd Churchill. « Mais il y a encore de l’argent, près de trois quarts de million de dollars… pour défendre la discrimination d’un enfant sourd de cinq ans en fauteuil roulant. »

Carter – qui a maintenant 12 ans – est atteint de paralysie cérébrale et est sourd. Il utilise la langue des signes américaine pour communiquer.

Kim et Todd Churchill ont dépensé 93 000 $ pour lutter contre le cas de leur fils. Ils ont gagné à la fin, mais sont toujours à court de milliers de dollars. (Katie Breen/CBC)

Il était étudiant à Beachy Cove Elementary à Portugal Cove-St. Philip’s pendant quatre ans, alors qu’il était de la maternelle à la 3e année. Pendant ce temps, on lui a assigné des enseignants qui ne connaissaient pas l’ASL et n’avaient aucune formation pour enseigner aux enfants sourds.

La famille a déclaré que l’école était « dédaigneuse » de leurs préoccupations et a répété à plusieurs reprises qu’il recevait une éducation de qualité, malgré le fait qu’il se trouvait dans un environnement où il ne pouvait pas communiquer. Ils avaient peur pour son bien-être, ont-ils dit, et il était socialement isolé parce qu’il était incapable de communiquer avec ses pairs et ses professeurs.

En 2020, Carter a été transféré à l’East Point Elementary à St.John’s. L’école a développé un programme pour que les étudiants sourds apprennent par l’ASL.

Le conseil scolaire a accepté les recommandations

Lorsque la famille Churchill s’est sentie incapable d’obtenir une réponse satisfaisante à ses plaintes par l’intermédiaire du district scolaire, elle s’est tournée vers la commission des droits de la personne de la province en juin 2017.

Todd Churchill a déclaré que le district avait fait traîner le processus pendant cinq ans, ce qui rendait coûteux pour la famille de poursuivre le combat. Au total, ils ont dépensé 93 000 $ pour déposer leur plainte auprès d’un avocat qui les représente.

Une enquête a finalement eu lieu en 2020, avec le NLESD représenté par le cabinet d’avocats Stewart McKelvey. Les chiffres obtenus par la famille Churchill montrent que le district scolaire a payé plus de 493 000 $ l’an dernier pour lutter contre l’affaire.

« Les efforts extrêmes que le district irait pour essayer de nous battre ma femme et moi, en nous saignant financièrement, sont stupéfiants », a déclaré Todd Churchill.

Un mois après que la commission des droits de l’homme se soit rangée du côté de la famille, le district scolaire a accepté les conclusions et a accepté de verser à la famille 150 000 $ sans autre appel.

« Le district accepte et accepte pleinement et assume la responsabilité des problèmes systémiques identifiés et des opportunités manquées au début de l’éducation de Carter, et nous comprenons parfaitement que c’est ce qui a conduit à la décision de discrimination », a déclaré le surintendant de district Terry Hall dans une déclaration écrite.

« Ces occasions manquées l’ont isolé socialement et ont entravé le développement de ses compétences sociales et linguistiques, ce qui a creusé une énorme fracture dans les communications au cours de ses premières années. »

C’est très bien, dit Todd Churchill, mais il a toujours l’impression que personne n’a été tenu responsable de ces erreurs – ni l’administration de l’école, ni les décideurs au niveau du conseil, ni les bureaucrates du ministère de l’Éducation.

Environ 50 000 $ de l’argent accordé aux Churchill servaient à rembourser les frais juridiques. Le reste a été attribué directement à Carter et sera détenu en fiducie jusqu’à ce qu’il soit plus âgé.

Todd Churchill a déclaré que le processus et la révélation du montant dépensé au cours du processus ressemblent à un avertissement aux familles d’enfants handicapés.

« Vous devez accepter votre discrimination ou nous vous paralyserons financièrement, car nous utiliserons tous les actifs du contribuable terre-neuvien contre vous », a-t-il déclaré. « Je pense que les contribuables de Terre-Neuve devraient être indignés. »

