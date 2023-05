Le conseil scolaire de Rock Falls High approuve trois changements de personnel – Shaw Local

ROCK FALLS – Le conseil de l’école secondaire Rock Falls s’est réuni mercredi en session ordinaire.

En plus d’approuver la deuxième lecture des révisions du manuel de l’étudiant 2023-2024, le conseil a approuvé l’embauche de Danielle Campton en tant qu’assistante administrative des finances et de David Chavira en tant qu’entraîneur de force et de conditionnement d’été, ainsi que la démission de la professeure d’anglais Angela Duggins. .

À titre informatif, le conseil a indiqué que la cérémonie de remise des prix seniors aura lieu à 13 heures dimanche et que la remise des diplômes aura lieu à 13 heures le 28 mai.

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le mercredi 21 juin.