Le conseil scolaire de Kaneland continue de peser les options pour le plan directeur des installations pour le référendum d’avril – Shaw Local

Le conseil scolaire du district 302 de Kaneland a discuté de deux options potentielles pour son plan directeur des installations – dont l’une pourrait coûter près de 70 millions de dollars – lors de sa réunion du conseil du 12 octobre.

Le conseil a discuté des options pendant près de trois heures avant sa décision finale, qu’il prendra lors de la réunion du 24 octobre.

“C’est pour cela que ce soir a été conçu, pour poser ces questions et travailler sur certains de ces détails”, a déclaré le surintendant Todd Leden.

Les données de sensibilisation communautaire ont montré que le public soutiendrait un référendum d’un peu moins de 70 millions de dollars.

L’option 1, qui coûterait 67,9 millions de dollars, moderniserait et réorganiserait les installations scolaires et comprendrait des améliorations aux terrains de sport et des infrastructures vieillissantes. Des documents ont montré que l’option apporterait également des améliorations au centre de carrière Fox Valley et à l’académie d’apprentissage personnalisé IgKnight pour un total de 18,1 millions de dollars.

L’option 2, qui totalise 54,8 millions de dollars, apporterait les mêmes modifications aux installations scolaires, mais omettrait les améliorations au Fox Valley Career Center et à l’IgKnight Personalised Learning Academy. Le Fox Valley Career Center attire des étudiants de plusieurs districts scolaires environnants.

Selon des documents, 5 millions de dollars supplémentaires ont été inclus dans l’option 2 pour déplacer l’atelier de menuiserie du lycée et d’autres zones déplacées.

“J’aurai beaucoup de mal à soutenir toute option qui inclut le Fox Valley Career Center en raison de la façon unique dont il est financé”, a déclaré la présidente du conseil scolaire, Theresa Witt. “Et ce que je considère comme une répartition injuste des coûts entre ces districts.”

Leden a déclaré que le centre de carrière Fox Valley et l’académie d’apprentissage personnalisé IgKnight sont tous deux actuellement situés dans l’ancien bâtiment du collège sur le campus du lycée.

Les deux options verraient une réorganisation du campus du lycée pour permettre une circulation plus sûre, ainsi que la construction d’une toute nouvelle entrée, selon des documents.

Les options ont été classées en fonction de la nécessité, selon les personnes interrogées, des améliorations proposées pour le district.

Si le conseil choisit d’adopter l’une ou l’autre option, le référendum apparaîtra sur le bulletin de vote du 4 avril.

Également lors de la réunion, le conseil d’administration a reconnu les récents lauréats des prix d’art.

“Pendant COVID, nous avons eu une pause de deux ans, nous avions donc des étudiants qui faisaient un excellent travail et étaient reconnus pour leur travail, mais malheureusement pendant ces deux années, nous n’avons pas pu le faire de manière publique, », a déclaré Leden. “C’est formidable d’être de retour, et c’est vraiment formidable d’avoir cet honneur et cette tradition en tant que district scolaire, qui, en tant que district, valorise les arts [and] valorise nos étudiants.

Les gagnantes de la première place sont Elliana Bergmann, Ellie Dakan, Dasha Cesario, Luna Nino, Eliana Martz et Olivia Uplegger. Leden a déclaré que leurs œuvres seront encadrées et exposées au centre administratif de Milnamow pendant deux ans avant d’être renvoyées sur le campus respectif de leurs étudiants pour une exposition permanente.