Le conseil scolaire de Kaneland approuve une résolution obligataire pour financer des projets d’immobilisations dans les écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires l’été prochain – Shaw Local

Le conseil scolaire du district 302 de Kaneland a approuvé une résolution lors de sa réunion du conseil lundi qui déclare son intention d’émettre 1,3 million de dollars en obligations de fonds de roulement.

Les obligations augmenteront le fonds de roulement du district afin de payer les projets d’immobilisations au cours de l’été 2023 (exercice 2023-24).

Des travaux majeurs sur le parking de l’école primaire John Shields et de l’école intermédiaire Harter à Sugar Grove, des travaux de plomberie sur la sécurité des personnes dans tout le district et des rénovations et des réparations de la piste et des courts de tennis de l’école secondaire Kaneland à Maple Park sont quelques-uns des projets d’immobilisations qui ont déjà été approuvé par le conseil.

Une audience publique aura lieu le 8 août avant la prochaine réunion du conseil scolaire afin que la communauté puisse avoir l’occasion de partager ses réflexions sur la transaction.

Après cette audience publique et l’approbation du conseil d’administration, Julie-Ann Fuchs, surintendante associée de Kaneland, et Bob Lewis, vice-président principal de PMA Securities, détermineront le meilleur jour pour la vente, puis vendront les 1,3 million de dollars en obligations en espèces.

“Environ un mois plus tard, nous les rembourserons avec l’argent qui se trouve dans notre fonds d’obligations et d’intérêts, puis nous effectuerons quelques transferts avec l’autorité du conseil”, a déclaré Fuchs. “Aucun transfert n’est effectué entre les fonds sans l’autorisation du conseil et cet argent finira par entrer dans notre fonds de projets d’immobilisations et c’est là que nous utiliserons cet argent pour les projets d’immobilisations de l’été prochain que le conseil a approuvés lors de la dernière réunion.”

Par ailleurs, le conseil a approuvé des postes à temps partiel supplémentaires pour la maternelle à la fois à l’école élémentaire McDole à Montgomery et à Blackberry Creek à Elburn.

Chris Adkins, directeur des ressources humaines du district, a déclaré qu’une augmentation des inscriptions que le district surveillait pour l’année scolaire à venir aurait conduit à des ratios élèves-enseignant d’environ 25 pour 1.

Au lieu de cela, grâce à l’ajout de personnel, McDole aura une ration de 20,3 pour 1 pour ses étudiants de jour prolongé et un ratio de 15 pour 1 pour ses nouveaux étudiants d’une demi-journée. À Blackberry Creek, les chiffres sont de 19 contre 1 pour les enfants en journée prolongée et de 17 contre 1 pour ses nouveaux étudiants en demi-journée.