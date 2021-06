Le conseil scolaire de Floride vote pour renommer 6 écoles confédérées

JACKSONVILLE, Floride – Près d’un an après que le changement a été proposé pour la première fois, un conseil scolaire de Floride s’est réuni dans un auditorium pour décider s’il renommerait neuf écoles de Jacksonville – six avec des liens confédérés et trois avec des liens avec la marginalisation des peuples autochtones.

Tard mardi, les membres du conseil scolaire de Duval Country ont voté pour renommer six écoles et conserver trois noms d’école. La décision entièrement conforme aux recommandations de la surintendante Diana Greene et aux commentaires de la communauté. Les noms approuvés pour changer entreront en vigueur le 3 août selon un porte-parole du district.

« En tant que conseil et communauté, nous avons fait des choses très difficiles. Mais nous pouvons y arriver », a déclaré la présidente du conseil scolaire Elizabeth Andersen, ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’oublier l’histoire, mais d’aller de l’avant. « Nous savons qui nous voulons être en tant que district scolaire. »

L’auditorium socialement éloigné et un espace de débordement de tentes en plein air étaient remplis de membres de la communauté, dont beaucoup portaient des t-shirts blancs « Change the Name ». Environ 60 orateurs se sont inscrits pour commenter le public avec un mélange de points de discussion des deux côtés du sable. La réunion du conseil d’école a duré quatre heures.

Les conférenciers notables comprenaient un mélange d’étudiants, d’anciens élèves, de membres de la communauté et de politiciens. La mairesse d’Atlantic Beach, Ellen Glasser, a parlé au nom de l’école de sa juridiction, l’école primaire Joseph Finegan. Elle a dit qu’elle soutenait le processus de vote et soutenait la volonté de la communauté de changer le nom de l’école.

« Garder les noms des généraux confédérés dans les écoles de nos enfants est une gifle pour tous les Afro-Américains qui fréquentent ces écoles », a déclaré Wells Todd de Take’Em Down Jax. « Ceux qui s’opposent à ce que les noms soient modifiés reconnaissent leur soutien à la Confédération et tout ce qu’elle représentait. »

Deyona Burton, une présidente de classe de terminale fraîchement diplômée de Lee High School, se tenait devant le conseil scolaire dans sa robe, ses cordons et son médaillon. Elle a plaidé que sa classe soit la dernière promotion de Lee.

« Ma classe a traversé beaucoup de choses … ne laissez pas toute cette douleur être inutile », a-t-elle déclaré. « Nous préservons l’histoire en créant un programme diversifié et en enseignant l’histoire honnêtement. La journée a été longue et le processus encore plus long. Apportez les changements appropriés à tous les niveaux afin que nous puissions tous rentrer chez nous. »

Le vote du conseil scolaire a marqué la dernière étape d’un processus en plusieurs étapes pour envisager de renommer neuf écoles de Jacksonville, qui a été lancé en juin dernier après que le membre du conseil et ancien président du conseil municipal Warren Jones a déposé un projet de loi.

Jones s’est dit ému par la mort de George Floyd et l’appel du maire Lenny Curry à retirer les monuments confédérés locaux. Il a dit qu’il sentait qu’il était temps que la commission scolaire soit proactive. Il a remercié les habitants pour leur implication, même ceux avec lesquels il n’était pas d’accord.

Depuis l’année dernière, la communauté de Jacksonville a vu une série de réunions communautaires, un certain nombre de rassemblements et de manifestations et un processus de vote formel.

Ces résultats ont culminé la semaine dernière avec les recommandations de Greene de changer six écoles portant le nom de soldats confédérés et de conserver trois noms d’écoles qui, selon les critiques, sont liés aux colonisateurs.

Le conseil scolaire a voté pour renommer les écoles suivantes :

Joseph Finegan primaire à Anchor Academy

De l’école primaire Stonewall Jackson à l’école primaire Hidden Oaks

Jefferson Davis Middle à Charger Academy

Kirby-Smith Middle à Springfield Middle School

JEB Stuart Middle à Westside Middle School

Robert E. Lee High à Riverside High School

Des partisans, comme Ben Frazier – qui a fondé la Northside Coalition – ont déclaré que les changements de nom approuvés marquaient un tournant à Jacksonville.

« La décision de la commission scolaire de renommer six écoles de Jacksonville est un pas de géant dans la lutte contre une idéologie raciste. Nous n’avons pas besoin d’écoles nommées en l’honneur des généraux esclavagistes », a-t-il déclaré. « Que nos enfants aient dû aller dans des écoles nommées pour honorer un passé honteux était une injustice. Le vote de la commission scolaire ce soir rejette ces idées et est une victoire pour Jacksonville.

Le conseil d’administration a voté le maintien des noms de collège et lycée Jean Ribault. Mais dans une tournure des événements, certains membres du conseil d’administration sont allés à l’encontre de la recommandation de Greene de garder le nom d’Andrew Jackson High School. Darryl Willie, avec le soutien de Jones et Andersen, a proposé un amendement pour changer le nom de l’école et retourner dans la communauté pour trouver un nom qui reflète les offres du programme Magnet de l’école. Cet amendement a finalement échoué.

Le vote du conseil d’administration ne s’est pas fait sans querelles. À un moment donné, Charlotte Joyce, membre du conseil d’administration, a proposé de modifier les recommandations de changement de nom des écoles avec un libellé précisant d’où viendrait le financement.

Mais le personnel du district scolaire a déclaré que cela ne fonctionnerait pas légalement. Jones a déclaré que le financement serait mieux examiné lors des discussions budgétaires. L’amendement a finalement échoué. Joyce a présenté la même motion d’amendement pour chaque école, qui a été appuyée par elle-même, Cindy Pearson et Lori Hershey.

Les motions pour renommer chacune des six écoles confédérées ont été adoptées 5-2, Hershey et Joyce votant contre les renommages. Joyce a également fait part de ses inquiétudes quant à la légitimité du processus de vote communautaire, qui était géré par le bureau du superviseur des élections du comté de Duval.

À un moment donné, Jones est devenu audiblement frustré. Il a dit qu’il était frustrant que personne ne se soucie de la « culture de l’annulation de 1925 ». Il a demandé où étaient les préoccupations des membres du conseil d’administration et des électeurs lorsque les Noirs ne pouvaient pas voter, se présenter aux élections, s’asseoir devant le bus.

« Je vote pour changer les noms parce que c’est la bonne chose à faire », a-t-il déclaré.

La décision marque la fin d’un débat houleux dans tout Jacksonville. La semaine dernière, à la suite des recommandations du surintendant, des partisans du changement de nom comme la branche NAACP de Jacksonville et 904WARD ont organisé un rassemblement qui a rencontré des contre-manifestants qui ont agité des drapeaux confédérés et chanté la chanson confédérée « I Wish I Was in Dixie » dans les écoles Duval parking du siège.

« Cela a été une période de calcul racial intense et ce débat en a été une partie », a déclaré l’activiste et artiste Hope McMath. « Il est important que ceux d’entre nous qui n’ont pas subi la même douleur que les autres se tiennent dans la mêlée. Je demande que les neuf noms de ces écoles changent. Parce qu’ils changeront – que ce soit ce soir avec votre vote ou deux ans, ou cinq il y a des années. »

Elle a ajouté: « Ne serait-ce pas bien si Jacksonville, grâce à votre brillant leadership, pouvait être du bon côté de l’histoire. »

Pourtant, le débat sur le changement de nom est resté un spectacle jusqu’à la toute fin, les écoles Duval désignant trois zones de protestation distinctes sur le parking du siège : une pour les pro-renommer, une pour les anti-renommer et une pour les anti-masques qui ne veulent pas être en désaccord avec la politique de masque facultatif du district pour l’année scolaire prochaine.

Dans un moment rare et émouvant de Greene, elle a fait référence au débat de 2014 entourant le changement de nom de Nathan Bedford Forrest en son nom actuel, Westside High School. Elle a déclaré que les taux de diplomation avant et après le changement de nom de l’école se sont améliorés de près de 30 points de pourcentage, passant de 62 % à 90 %.

« Leurs diplômes d’études secondaires signifient quelque chose. Quelqu’un dans cette salle a pris une décision qui leur a permis de traverser cette étape. Les choses qu’ils font ont fait une différence », a déclaré Greene, ajoutant que le même impact se poursuivra quelle que soit la décision du conseil d’administration mardi.

Elle a ajouté que le taux d’obtention du diplôme de Lee High School s’est également amélioré, passant de 52% avant 2014 à 85,6%.

« C’est une décision très difficile que ce conseil a eu le courage de prendre », a-t-elle déclaré. « C’est un processus très difficile pour lequel l’équipe qui travaille [Duval County Public Schools] était assez courageux pour affronter. La recommandation, on pourrait dire, est courageuse, mais ce n’est vraiment pas le cas. Chaque fois que je prends une décision pour les enfants, il s’agit de faire une différence pour eux. »

La réunion du conseil scolaire a attiré l’attention nationale avec un coup de projecteur matinal sur la radio NPR et le Southern Poverty Law Center publiant un déclaration avant le vote.

« Aujourd’hui, le conseil scolaire du comté de Duval peut saisir l’occasion de faire avancer Jacksonville en supprimant les noms racistes de six de ses écoles publiques », a déclaré Lecia Brooks, chef de cabinet du SPLC. « La communauté de Jacksonville s’est ralliée et, surtout, a voté en faveur Peu importe la décision d’aujourd’hui, le Southern Poverty Law Center continuera à être solidaire de la coalition des parties prenantes qui soutiennent la réimagination des espaces publics qui personnifient le mieux Jacksonville aujourd’hui.

Selon Greene, le coût estimé pour renommer les écoles secondaires serait d’environ 287 000 $ par école et d’environ 32 000 $ pour les écoles élémentaires. Le prix du changement de nom des écoles élémentaires est nettement inférieur, car ces écoles manquent de sports d’équipe et du type d’activités parascolaires que proposent les collèges et lycées.

Sur la base de ces estimations, le vote du conseil scolaire coûterait environ 1,2 million de dollars à mettre en œuvre.

Toutes les dépenses de changement de nom ne proviendront pas du propre budget des écoles Duval.

Le district a déclaré que les coûts de changement de nom proviendraient d’un mélange de financement général, de dons privés, de financement en capital et de comptes internes. Jusqu’à présent, le Jacksonville Public Education Fund a collecté plus de 70 000 $ pour le changement de nom des écoles. Les dons ont bondi suite aux approbations de la commission scolaire avec un don anonyme de 50 000 $ et des dizaines de dons entre mardi et mercredi. Le financement de la taxe de vente scolaire n’est pas destiné au changement de nom des écoles, une préoccupation des habitants qui souhaitaient que les noms restent les mêmes évoqués à plusieurs reprises.

De plus, le Jacksonville Public Education Fund a noté un don supplémentaire de 10 000 $ aux écoles publiques du comté de Duval et le philanthrope local Delores Barr Weaver a lancé un défi correspondant. Weaver s’est engagé à contribuer 50 000 $ dans le cadre d’un match 2-1 qui se débloquera si la communauté atteint 100 000 $ de dons.

« Ce soir, ce que nous faisons, l’objectif est que cela fasse une différence, qu’il s’agisse d’un de nos étudiants ou de milliers de nos étudiants », a déclaré Greene. « Nous allons aller au-delà de cela. »

Suivez Emily Bloch sur Twitter @emdrums.