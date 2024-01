Le conseil scolaire d’Ann Arbor s’apprête à voter sur la résolution de cessez-le-feu entre Israël et Gaza

Mais le plus souvent, les parents d’Ann Arbor ont déclaré qu’ils ne voyaient aucun rôle pour le conseil scolaire local dans le conflit, malgré leur propre souhait de voir cesser les hostilités en Israël et à Gaza. Et ils craignaient que la condamnation d’Israël, dans un monde rempli de guerres et de souffrances, puisse alimenter l’antisémitisme dans la région.

La guerre entre Israël et Gaza a créé d’énormes divisions au sein de l’éducation, tant dans les universités que dans les districts scolaires locaux, en particulier dans les enclaves de gauche comme Ann Arbor.

À Oakland, en Californie, certains parents juifs se retirer leurs enfants des écoles publiques après que des enseignants ont organisé un cours pro-palestinien non autorisé le mois dernier.

Et après un tollé généralune école publique de Brooklyn, New York, a retiré une carte de classe représentant le Moyen-Orient sans Israël, qualifiant le pays de « Palestine ».

À Ann Arbor, qui abrite d’importantes populations arabes et juives, le débat est vif. La semaine dernière, le conseil municipal a approuvé sa propre résolution de cessez-le-feu.