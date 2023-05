Le conseil scolaire catholique de York vote contre le déploiement du drapeau Pride au centre d’éducation

Le York Catholic District School Board a voté contre le déploiement du drapeau Pride à son centre d’éducation catholique en juin.

Lors d’une réunion du conseil d’administration lundi soir, les administrateurs ont rejeté une motion visant à faire flotter le drapeau par un vote de six contre quatre.

La décision est intervenue après que les défenseurs et les critiques se sont affrontés pendant des mois sur la question. La police a été convoquée à au moins trois réunions récentes du conseil d’administration.

Les manifestants ont crié aux administrateurs immédiatement après le vote et ont été escortés hors de la salle. Quelques spectateurs applaudissaient les résultats.

Les administrateurs Angela Saggese, Theresa McNicol, Maria Iafrate, Michaela Barbieri, Frank SD Alexander et Joseph DiMeo ont voté contre la motion. Elizabeth Crowe, Carol Cotton, Jennifer Wigston et Angela Grella l’ont soutenu, ainsi que les administrateurs étudiants Jonah James et Anthea Peta-Dragos.

James et Peta-Dragos ont déclaré aux journalistes après le vote que le résultat était très bouleversant.

« Les étudiants veulent cela depuis très longtemps… c’est extrêmement décevant », a déclaré James. « Nous avons fait de notre mieux pour transmettre notre message aux administrateurs … mais nous gardons espoir pour l’avenir, nous continuerons à nous battre », a-t-il déclaré.

Peta-Dragos a déclaré qu’elle « se sentait très bouleversée, je vois les élèves de mon école dans le public, et toutes les écoles, pleurer en larmes après avoir entendu cette décision, cela m’a aussi fait pleurer. Je tremble. »

Elle a dit qu’elle et James continueraient à défendre les voix des étudiants et qu’elle espérait que certains administrateurs qui avaient voté oui comprenaient leur point de vue.

Le comité a recommandé des mesures de soutien pour les étudiants LGBTQ

Avant le vote, les administrateurs ont discuté d’un rapport qui leur a été présenté par le comité sur le genre, la sexualité et l’éducation catholique du YCDSB. Il avait recommandé que le drapeau flotte au centre, qui est le bureau principal du conseil à Aurora.

Le comité, qui a été créé en mars de l’année dernière, a également recommandé au conseil de publier une déclaration en faveur de la communauté LGTBQ et contre la haine. Il a également exhorté la création d’un groupe pour soutenir les étudiants LGBTQ et encourager les étudiants à signaler les cas d’intimidation.

Expliquant sa décision de voter oui avant le vote, l’administratrice Elizabeth Crowe a déclaré que les étudiants et le personnel qui s’identifient comme LGTBQ doivent se sentir en sécurité et les bienvenus, et les statistiques du conseil montrent que beaucoup sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et ne se sentent pas soutenus.

Malgré l’engagement du conseil envers les enseignements de l’Église catholique, la santé des élèves doit être prioritaire en même temps, a-t-elle déclaré.

Partageant son soutien à la motion, l’administratrice Carol Cotton a déclaré « nous avons entendu à travers les larmes des enfants qu’ils ne se sentent pas aimés, accueillis et en sécurité. Je défie chacun de mes collègues de soutenir cette motion … comme un geste délibéré d’engagement à nos élèves. »

Les membres du public attendent le vote du YCDSB sur la levée du drapeau de la fierté. Les administrateurs ont voté non lundi soir. (Radio-Canada)

Mais ceux qui ont fini par voter non ont gardé leurs discours concentrés sur leur engagement envers Dieu.

« Jésus nous donne sa vision… il nous dit d’aimer tout le monde et de les traiter avec respect et gentillesse. Nous nous tenons tous avec la croix », a déclaré l’administratrice Maria Iafrate.

Certains administrateurs montrent un manque d’attention pour les étudiants, disent les défenseurs

Paolo De Buono, enseignant catholique dans un autre conseil scolaire et parent d’élèves qui fréquentaient le YCDSB, a déclaré à CBC News après le vote qu’il demandait au ministère de l’Éducation de l’Ontario d’intervenir.

« [LGBTQ] les étudiants sont sérieusement menacés à cause de ce conseil », a-t-il déclaré. « Les étudiants ont clairement indiqué que [the flag] serait un symbole clair qu’ils sont vus, respectés et acceptés… c’est si important pour leur bien-être », a-t-il dit. « Ce combat ne se terminera pas ce soir. »

En réponse à la décision, Pflag, un groupe de défense qui soutient les communautés LGBTQ, a déclaré dans un communiqué que le conseil scolaire n’est pas sûr pour les personnes LGBTQ et qu’il s’inquiète de l’impact de la décision sur la santé mentale et physique.

Tristan Coolman, président de la section de la région de York de Pflag, a déclaré à CBC News lundi soir que certains administrateurs montraient un manque d’attention envers les étudiants. (Patrick Swadden/Nouvelles de CBC)

« Ce conseil scolaire n’est pas sûr pour la communauté LGBTQ2IA + de la région de York et il est maintenu dangereux par un groupe d’administrateurs du conseil catholique de York qui militarisent leur foi contre les communautés marginalisées », a déclaré Tristan Coolman, président de la section de la région de York de Pflag dans un communiqué mardi.

Il a déclaré à CBC News lundi soir que les administrateurs qui ont voté non ont affirmé avoir fait leur propre apprentissage, mais ont globalement illustré un manque d’empathie. « Ils le font pour se cacher derrière leur foi, ils cachent leur foi avec leur propre fanatisme », a-t-il déclaré.

Le groupe a également déclaré que le conseil d’administration avait fait preuve d’un manque de soutien ou d’attention pour d’autres problèmes, notamment la discrimination à l’encontre des étudiants de couleur et les coupures de programmes pour les enfants autistes.

« Le conseil d’administration est tout simplement incapable de favoriser un environnement dans lequel les communautés marginalisées ressentent un fort sentiment d’appartenance », a déclaré Coolman.

Fin février, des parents en colère ont interrompu une réunion du conseil d’administration sur la question des autocollants « espaces sûrs » pour les étudiants LGBTQ.

Le drapeau de la fierté à flotter dans la région de York était le drapeau de la fierté du progrès.

Ce drapeau, conçu à l’origine par un artiste américain en 2018, a les couleurs originales de l’arc-en-ciel mais aussi cinq bandes en forme de triangle en noir, marron, bleu, rose et blanc pour représenter les communautés noires, autochtones et les personnes de couleur et transgenres.