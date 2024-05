Le Conseil rejette la signature du nouveau bar de Morgan Wallen à Nashville, citant son comportement passé

Le conseil municipal de Nashville, Tennessee, a rejeté une offre visant à installer une pancarte pour le nouveau bar de Morgan Wallen, les membres du conseil citant ses controverses passées, notamment le fait qu’il ait utilisé une insulte raciste et ait failli frapper des policiers avec une chaise qu’il avait jetée d’un toit de Nashville. comme raisons de rejeter la mesure.

Une résolution présentée mardi lors de la réunion du conseil métropolitain de Nashville aurait autorisé 4th Avenue Property LLC, le groupe de propriété du bar, à accrocher une grande enseigne lumineuse dans la salle du centre-ville de Nashville, nommée Morgan Wallen’s This Bar and Tennessee Kitchen.

La résolution a échoué, avec trois membres du conseil votant oui, 30 non et quatre s’abstenant, refusant à Wallen et aux entreprises derrière son bar la possibilité d’accrocher une enseigne au néon au-dessus du joint de Broadway, qui devrait ouvrir ses portes ce week-end du Memorial Day.

Les représentants de Wallen ont refusé une demande de commentaires mercredi. Un avocat qui est apparu dans les recherches d’entreprises en tant qu’agent enregistré pour 4th Avenue Property n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique et à un courriel sollicitant des commentaires mercredi soir.

Le membre du Conseil Jacob Kupin, qui a présenté la résolution, a pris un moment pour dire qu’elle est arrivée sur son bureau à peu près au même moment où Wallen a été accusé d’avoir jeté une chaise d’un toit à Nashville le mois dernier, touchant presque les premiers intervenants dans la rue.

Après l’incident du lancer de chaise, Wallen a écrit sur X qu’il n’était «pas fier de mon comportement» et qu’il avait «le plus grand respect pour les agents qui travaillent chaque jour pour assurer notre sécurité».

Kupin a déclaré qu’il se rendait compte que la ville « mettrait une pancarte avec le nom de quelqu’un qui n’a pas, vous savez, été un bon acteur au centre-ville ».

Kupin a reconnu les efforts de Wallen pour s’excuser, affirmant qu’il était en faveur de la motion en raison de ces efforts et parce que le groupe de restaurants qui soutient le bar – TC Restaurant Group – a été facile à travailler et a « travaillé sur des efforts pour faire du centre-ville un endroit plus sûr ». .»

Faisant référence à Wallen, Kupin a déclaré : « Le fait que le nom de quelqu’un soit affiché sur un bar ne signifie pas que nous tolérons tout ce comportement. » Il a ajouté que « je ne pense pas que l’opérateur lui-même devrait être pénalisé pour ce qui s’est passé ».

TC Restaurant Group n’a pas immédiatement répondu à un appel et à un e-mail sollicitant des commentaires mercredi soir.

Kupin a finalement demandé à ses collègues de soutenir la mesure, mais a déclaré qu’il souhaitait simplement prendre un moment pour parler des circonstances avant d’aller de l’avant.

Plus tard, sous la pression d’un collègue, Kupin a de nouveau déclaré qu’il voulait donner aux opérateurs tiers une chance équitable d’ouvrir et de gérer l’entreprise, « mais j’avais aussi le sentiment que je ne pouvais pas laisser cet individu se faufiler tranquillement » parce que des « choses qu’il a dites et faites ».

Les discussions autour de la résolution, qui a atteint le parquet avec le soutien du comité, sont ensuite devenues négatives, d’autres membres du conseil affirmant qu’ils ne pouvaient pas soutenir une pancarte massive portant le nom de Wallen après ses actions passées.

Après avoir confirmé à Kupin que Wallen avait utilisé une insulte raciste en 2021, Delishia Porterfield, membre du conseil général, a déclaré : « Je voterai non contre cela », citant une loi adoptée plus tôt dans la session « disant que nous voulions nous assurer que Nashville était un lieu de soutien pour tout le monde.

« Je ne veux donc pas voir un panneau publicitaire avec le nom d’une personne qui jette des chaises du haut des balcons et qui prononce des insultes racistes et utilise le mot en N », a déclaré Porterfield.

Deux ans après l’incident des insultes racistes, Wallen a déclaré à Billboard qu’il n’y a « aucune excuse » pour qu’il utilise ce mot. Il avait déclaré à l’époque, après avoir parlé avec un certain nombre de dirigeants noirs, que son processus « pour apprendre et essayer d’être meilleur » était en cours.

Brenda Gadd, membre du Conseil, a également déclaré qu’elle voterait non, citant les mêmes raisons que Porterfield et notant que Wallen « continue d’avoir une seconde chance ».

Joy Smith Kimbrough, membre du Conseil, a fait écho aux sentiments de ses collègues, ajoutant qu’elle ne pouvait pas soutenir la résolution par respect pour les officiers qui ont failli être touchés par la chaise renversée de Wallen.

Jordan Huffman, membre du Conseil, est allé jusqu’à dire que Wallen donne une «mauvaise réputation» à tous les habitants du Tennesse oriental.

« Ses commentaires sont haineux ; ses actions sont nuisibles. Et vous n’avez pas votre place dans cette ville, en ce qui me concerne », a déclaré Huffman, encourageant ses collègues à voter contre la résolution.