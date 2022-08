Le conseil recommande la clémence pour un condamné à mort de l’Oklahoma

OKLAHOMA CITY (AP) – L’Oklahoma Board of Pardon and Parole a voté mercredi pour recommander la clémence pour un condamné à mort qui a admis avoir battu à mort un ami et collègue qui a refusé de lui prêter 50 $ pour acheter de la cocaïne.

Le conseil a voté 3 contre 2 pour recommander au gouverneur Kevin Stitt d’accorder la clémence à James Coddington, 50 ans, qui a été reconnu coupable et condamné à mort pour avoir tué Albert Hale, 73 ans, dans la maison de Hale à Choctaw en 1997. Coddington a battu Hale sur la tête au moins trois fois avec un marteau.

Un Coddington ému, qui a parlé par vidéo et est apparu au bord des larmes, s’est excusé auprès de la famille Hale et a déclaré au conseil qu’il était un homme différent aujourd’hui.

“Je suis propre, je connais Dieu, je ne suis pas … je ne suis pas un meurtrier vicieux”, a déclaré Coddington.

“Si cela se termine aujourd’hui avec ma condamnation à mort, d’accord”, a déclaré Coddington avant le vote.

Coddington a déclaré que Hale avait essayé de le faire cesser de consommer de la drogue et avait été un ami et “pour cela, il a perdu la vie”.

Le fils de Hale, Mitch Hale, a lu des déclarations de lui-même et de sa sœur, Patricia Carey, exhortant le conseil à rejeter la demande de clémence.

«S’il vous plaît, rendez justice à mon père et à ma famille. Donnez à James Coddington la même phrase qu’il a infligée à mon père », selon la déclaration de Carey.

Hale a dit au conseil qu’il détestait initialement Coddington, mais qu’il avait abandonné la haine.

“Je pardonne à James Coddington, mais mon pardon ne le libère pas des conséquences de ses actes”, a déclaré Hale en exhortant le conseil à rejeter la demande de clémence.

La procureure générale adjointe de l’Oklahoma, Caroline Hunt, a déclaré au conseil que Coddington avait tué Hale pour le voler et éviter d’aller en prison.

“Il n’y aura pas de justice si M. Coddington reçoit la clémence de sa condamnation à mort”, a déclaré Hunt.

Coddington a été condamné à mort deux fois dans cette affaire, la deuxième fois en 2008 après que sa peine initiale a été annulée en appel.

La recommandation de clémence va maintenant à Stitt, un républicain dans son premier mandat qui est rééligible cette année. Il a approuvé une demande de clémence, celle de Julius Jones, et en a rejeté une, celle de Bigler Stouffer, qui a été mis à mort en décembre.

Coddington doit être mis à mort le 25 août, le premier des six détenus devant être exécutés après qu’un juge fédéral a rejeté une contestation par eux et 19 autres condamnés à mort de la méthode d’injection létale de l’État.

Le président de la Coalition de l’Oklahoma pour l’abolition de la peine de mort, le révérend Don Heath, s’est dit « surpris mais ravi » de la recommandation du conseil.

“Nous demandons au gouverneur Stitt de lire le paquet de clémence, de regarder l’audience de clémence … et nous espérons qu’il permettra à James Coddington de passer le reste de sa vie naturelle derrière les barreaux”, a déclaré Heath dans un communiqué.

L’Oklahoma possédait l’une des chambres de la mort les plus fréquentées du pays jusqu’à ce que des problèmes en 2014 et 2015 conduisent à un moratoire de facto. Richard Glossip n’était qu’à quelques heures de son exécution en septembre 2015 lorsque les responsables de la prison ont réalisé qu’ils avaient reçu la mauvaise drogue mortelle. On a appris plus tard que le même mauvais médicament avait été utilisé pour exécuter un autre homme en janvier 2015.

Les mélanges de drogue ont suivi une exécution bâclée en avril 2014 au cours de laquelle le détenu Clayton Lockett s’est débattu sur une civière avant de mourir 43 minutes après son injection létale – et après que le chef des prisons de l’État a ordonné aux bourreaux d’arrêter.

Ken Miller, l’Associated Press