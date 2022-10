Le Conseil pour des médias sociaux responsables présente Haugen, Gephardt, Hagel

Un dénonciateur de Facebook, deux anciens secrétaires américains à la Défense, plusieurs anciens législateurs et chefs du renseignement forment un nouveau groupe pour lutter contre les effets néfastes que les médias sociaux peuvent avoir sur les enfants, les communautés et la sécurité nationale.

Le Council for Responsible Social Media, lancé publiquement mercredi, est un projet de la réforme politique interpartisane à but non lucratif Issue One, qui se concentre sur le renforcement de la démocratie américaine et travaille avec de nombreux anciens membres du Congrès sur des solutions.

Dick Gephardt, ancien chef de la majorité à la Chambre et représentant démocrate du Missouri, avait été impliqué dans le premier numéro et avait aidé à créer le conseil après avoir tenté de comprendre les racines de la polarisation actuelle du pays, a-t-il déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique mardi. Gephardt est l’un des coprésidents du conseil, avec l’ancien lieutenant-gouverneur républicain du Massachusetts Kerry Healey.

“Les gens venaient me voir et me disaient:” Qu’est-ce qui ne va pas avec le Congrès? Ils ne peuvent rien faire, tout ce qu’ils font, c’est se battre “”, a déclaré Gephardt. Sa réponse, a-t-il dit, a été que la division vient du peuple.

“Le Congrès doit être le reflet du peuple et si le peuple est amèrement divisé, alors le Congrès sera amèrement divisé”, a-t-il déclaré.

Gephardt a déclaré qu’il s’était d’abord demandé si les médias traditionnels pouvaient contribuer à la division, mais qu’il pensait qu’il y avait toujours eu des opinions et de la politisation dans les pages éditoriales. Après avoir regardé le documentaire “The Social Dilemma”, il a commencé à croire que les plateformes technologiques pouvaient être un facteur important et a commencé à parler avec des experts et à se renseigner sur l’effet de la technologie sur la démocratie.

“Mon expérience au Congrès m’amène toujours à croire que pour résoudre n’importe quel problème dans une démocratie, il faut réunir diverses personnes, se parler, s’écouter”, a déclaré Gephardt.

Parmi les noms bien connus qui rejoignent le conseil figurent les anciens secrétaires à la Défense Chuck Hagel et Leon Panetta, l’ancienne sénatrice Claire McCaskill, D-Mo., ancienne Facebook l’employé devenu dénonciateur Frances Haugen et l’ancien Google l’éthicien du design Tristan Harris.

Chris Krebs, Michael Rogers et Porter Goss, qui dirigeaient respectivement la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security, la National Security Agency et la Central Intelligence Agency, sont également membres.

Le conseil a déclaré qu’il visait à susciter une conversation bipartite autour de la technologie à Washington, DC et dans tout le pays, à élever des voix non partisanes comme les parents et les pédiatres et à proposer des solutions efficaces pour réformer les médias sociaux. Alors que les membres se sont déjà rencontrés virtuellement pour lancer leur travail, ils auront leur première réunion en personne jeudi à Washington.

“Je pense que des choses comme ce groupe sont très importantes pour fournir un front unifié, pour obtenir un changement de bon sens qui peut vraiment faire une différence”, Haugen, l’ancien employé de Facebook qui a divulgué des documents internes sur les politiques et les recherches de l’entreprise aux législateurs, journalistes et la Securities and Exchange Commission, a déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique mardi.

Haugen a déclaré que les problèmes découlant des médias sociaux sont véritablement de nature bipartite, ce qui pourrait être clarifié en évitant de les présenter comme des problèmes de modération de contenu. De nombreux conservateurs sont sceptiques quant à la modération du contenu car ils pensent que les plateformes peuvent l’utiliser pour censurer certains points de vue, bien que les plateformes grand public aient à plusieurs reprises nié le faire.

Haugen a déclaré qu’elle considérait la modération de contenu comme en grande partie “une distraction par rapport à la véritable voie à suivre, qui concerne la conception des produits, la sécurité dès la conception, la transparence”.

Il est plus important que jamais de concevoir pour la sécurité plutôt que de compter uniquement sur la modération du contenu, a déclaré Haugen, alors que les plates-formes évoluent vers un cryptage de bout en bout qui les empêche de pouvoir surveiller la substance des messages entre les utilisateurs.

“La façon dont vous protégez les gens dans ces environnements passe par la conception et les uns par les autres”, a déclaré Haugen.

Gephardt a déclaré qu’il considérait le rôle du conseil comme un moyen de créer des solutions éclairées et de maintenir l’attention sur ces questions à Washington. Il se souvenait d’un conseil qu’un mentor lui avait donné lors de sa première année au Congrès.

“Vous ne pouvez jamais adopter une législation significative ici avec juste un soutien à l’intérieur du Congrès, vous devez obtenir le soutien de l’extérieur par le peuple pour tout ce que vous voulez vraiment adopter”, a rappelé Gephardt, ancien représentant Richard Bolling, D-Mo ., lui a dit. “Donc je suppose que je vois ce groupe comme n’étant qu’une partie, une petite partie, de cette pression extérieure qui est nécessaire pour essayer de conduire quelque chose à travers la ligne d’arrivée.”

