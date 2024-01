Le conseil municipal est prêt à défier Eric Adams sur 2 projets de loi sur la justice pénale

Les policiers seront tenus d’enregistrer la race, l’âge et le sexe de la plupart des personnes qu’ils arrêtent et l’isolement cellulaire sera interdit dans les prisons de la ville de New York après que le conseil municipal a annulé mardi le veto du maire Eric Adams sur deux projets de loi sur la justice pénale.

Le vote par 42 voix contre 9 a constitué une défaite majeure pour M. Adams et a mis à nu un fossé grandissant entre le maire et ses collègues démocrates qui dirigent le Conseil.

M. Adams, un ancien capitaine de police qui s’est présenté aux élections en s’appuyant sur un message de sécurité publique, a averti que les projets de loi rendraient la ville et ses prisons plus dangereuses. Il s’est battu jusqu’au dernier moment, mais ses efforts pour persuader les membres modérés du conseil de le soutenir ont échoué : le projet de loi sur la responsabilité de la police a reçu sept voix de plus que lors de son adoption initiale en décembre.

Les deux mesures visent à suivre un plus grand nombre de contrôles de police afin de se prémunir contre les pratiques discriminatoires et de rendre les prisons plus humaines après la mort de plusieurs personnes détenues à l’isolement.