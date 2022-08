Le conseil municipal d’Ottawa franchit la troisième et dernière étape vers le financement d’un pool de 5,1 millions de dollars – Shaw Local

Bernardi Securities aidera maintenant la ville d’Ottawa à obtenir les 5,1 millions de dollars pour construire une nouvelle piscine Riordan après que la ville a terminé sa troisième et dernière étape du processus d’ordonnance sur les obligations.

John Vezzetti de Bernardi Securities a déclaré qu’il travaillera avec l’administration de la ville pour sécuriser les fonds le moment venu.

“Nous nous réunirons dans les prochaines semaines et déciderons quand, en profitant de taux d’intérêt encore historiquement bas, peut-être pas au cours des six derniers mois mais au cours des 40 à 50 dernières années”, a déclaré Vezzetti. “C’est encore le bon moment pour emprunter des fonds.”

Le maire Dan Aussem a déclaré que la nouvelle piscine pourrait avoir une journée d’ouverture le 15 mai 2023.

Le commissaire James Less, qui a été le seul à voter contre le pool, a fait part de son inquiétude quant au fait que la ville compte sur l’argent de la taxe sur la marijuana pour rembourser les 5,1 millions de dollars. Selon ses propres calculs, tant que l’argent que la ville reçoit de la taxe de vente sur la marijuana reste constant, il faudra 15 ans pour rembourser la caution.

Vezzetti a déclaré que la caution serait remboursée sur 20 ans tout en répondant à la question de Less.

«Il y a une disposition de rachat dans l’émission d’obligations qui permet à la ville de les rembourser plus tôt si les revenus devaient dépasser ce que nous attendons d’eux dans 20 ans, en plus de la taxe sur le cannabis qui est promise au remboursement de l’émission obligataire », a déclaré Vezzetti. “Il y a aussi des revenus d’impôt sur le revenu qui sont attachés à côté.”

Vezzetti a déclaré que la ville avait un certain élément de couverture qui devra être respecté année après année dans le but d’utiliser d’abord les revenus du cannabis et ensuite l’impôt sur le revenu.

Le commissaire Wayne Eichelkraut a déclaré que la ville avait également la taxe sur les jeux vidéo qui peut être utilisée en cas de baisse des ventes de cannabis.

Moins mentionné, la ville pourrait voir moins de ventes de marijuana car le Pérou est le futur foyer de l’un des dispensaires de cannabis nouvellement agréés.

“Nous savons déjà qu’il va y avoir un lieu de cannabis au Pérou et vous devez en tenir compte, ce que nous avons”, a déclaré Eichelkraut. « En ce qui concerne le montant que nous encaissons, ce sera moins. Nous savons que. Mais avec la taxe sur les jeux, cela ne semble pas baisser. Il ne fait que grossir chaque année.