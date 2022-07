Le conseil municipal de Yorkville prépare le plan de remappage des quartiers OK le 12 juillet – Shaw Local

YORKVILLE – Les échevins de Yorkville devraient approuver un plan visant à modifier les limites des quartiers qu’ils représentent.

Le conseil municipal de Yorkville votera sur le plan de remappage des quartiers lors de sa réunion du 12 juillet.

Les membres du Conseil ont passé en revue les modifications des limites des quartiers lors de leur réunion ordinaire du 28 juin, mais ont reporté l’action.

Le maire John Purcell et les échevins ont accompli la formalité de tenir une audience publique sur les limites proposées des quartiers, mais aucun membre du public n’a demandé à parler et Purcell a clôturé l’audience en moins d’une minute.

Certains résidents se retrouveront dans un autre quartier du conseil municipal lorsqu’ils se rendront aux urnes pour voter aux élections municipales du printemps prochain.

Le but des ajustements des limites est de rendre la population de chacun des quatre quartiers de la ville aussi égale que possible.

Le plan déplacera les limites principalement dans les parties centrale et méridionale de la ville, afin de mettre les quartiers en conformité avec le principe constitutionnel d’une personne, une voix.

Lors du recensement de 2020, la population de Yorkville est passée à 21 533, en hausse spectaculaire par rapport aux 16 921 recensés 10 ans plus tôt.

Les échevins auraient pu augmenter le nombre de quartiers et de membres du conseil, mais malgré l’augmentation de la population, ils ont décidé de rester à quatre quartiers avec deux échevins chacun pour un conseil de huit membres.

Une grande partie de la croissance démographique s’est produite du côté nord de la ville, en particulier dans la subdivision de la Grande Réserve.

Les plus grands changements sont en magasin pour le quartier 2, qui est le seul quartier à s’étendre des deux côtés de la rivière Fox et couvre la partie centrale de la ville. Le service abandonnait certaines zones et en gagnait d’autres.

Une grande partie du quartier 2 qui s’étend vers le sud-est fera partie du quartier 1, qui est situé uniquement au sud de la rivière.

La période de dépôt pour les élections municipales du printemps 2023 devrait être en décembre de cette année, les candidats pouvant faire circuler les pétitions de nomination en septembre.

La nouvelle carte de quartier doit être approuvée 30 jours avant le début du processus de pétition de nomination.

Les membres du conseil dont le mandat expirera au printemps prochain comprennent l’échevin du quartier 1 Daniel Transier, l’échevin du quartier 2 Craig Soling, l’échevin du quartier 3 Chris Funkhouser et l’échevin du quartier 4 Jason Peterson.

Peterson est candidat à un siège au conseil du comté de Kendall du district 1 lors des élections générales du 8 novembre. Il était l’un des cinq républicains qui ont reçu la nomination de leur parti lors des élections primaires du 28 juin.