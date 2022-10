Le conseil municipal de Yorkville approuve un projet d’extension d’égout de 3 millions de dollars pour une ferme de laitue – Shaw Local

YORKVILLE – Alors que la construction d’une laitue à échelle industrielle est en cours sur les chemins Eldamain et Corneils, les plans vont de l’avant pour étendre le service d’égout sanitaire à la région.

Le 25 octobre, le conseil municipal de Yorkville a approuvé un contrat de 3 millions de dollars pour la construction de la conduite d’égout, qui s’étendra le long de Corneils à Eldamain à partir d’un point situé à plus d’un mile à l’est.

La ville versera 150 000 $ pour le coût du projet et le district sanitaire de Yorkville Bristol apportera également une contribution, mais la majeure partie du coût sera payée par le producteur de laitue Bright Farms.

Le site de 100 acres à l’angle nord-est d’Eldamain et de Corneils est en cours d’aménagement en une installation de production de laitue en serre.

Bright Farms prévoit finalement de construire quatre «modules» de serre de 8 acres et d’employer environ 200 personnes pour cultiver les salades vertes, qu’elle vendra aux restaurants et autres détaillants de la région.

La première des quatre gigantesques serres à laitue devrait être opérationnelle l’année prochaine.

La rapidité avec laquelle l’entreprise élabore son plan de serre dépendra de la rapidité avec laquelle le marché absorbe les tonnes de laitue que le producteur s’attend à produire.

Pour les responsables de Yorkville, le prolongement de la conduite d’égout sanitaire est considéré comme essentiel non seulement pour le projet de ferme de laitue, mais aussi pour attirer et desservir d’autres entreprises le long du corridor du chemin Eldamain.

Les dirigeants de la ville considèrent Eldamain Road comme un futur moteur économique pour la communauté, en particulier avec un pont sur la rivière Fox au sud qui devrait ouvrir l’année prochaine.

La ville prévoit récupérer une partie de ses coûts pour le projet d’égout lorsque de nouveaux utilisateurs industriels le long d’Eldamain Road paieront des frais de raccordement pour le service d’égout.

Bright Farms devra améliorer le chemin Corneils entre les chemins Eldamain et Beecher. L’accès à la laitue se fera par le chemin Corneils.

En vertu de l’entente, Bright Farms achèvera l’amélioration de Corneils entre Eldamain et son allée d’accès avant l’ouverture de l’installation. Le tronçon entre le point d’accès et Beecher doit être terminé dans les trois ans suivant l’ouverture.

On s’attend à ce que le producteur commence par l’une des serres gigantesques, puis en ajoute une nouvelle environ tous les deux ans, en fonction des ventes.

Bright Farms a commencé dans la Pennsylvanie rurale avec un modèle commercial de culture de laitue et d’herbes fraîches locales à expédier directement aux détaillants dans les 24 heures pour une durée de conservation plus longue et une empreinte carbone réduite.