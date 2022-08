Le conseil municipal de Yorkville approuve le plan de la station-service Graham’s BP côté sud, dépanneur – Shaw Local

YORKVILLE – Les automobilistes de Yorkville trouveront un autre endroit pratique pour faire le plein et prendre une collation lorsque Graham’s ouvrira un autre emplacement à Yorkville.

Graham C Stores Company, qui exploite le Graham’s BP Marketplace à l’angle nord-est des routes 34 et 47, prévoit de construire un nouveau point de vente du côté sud de la communauté à l’angle nord-est des routes 71 et 47.

Le 23 août, le conseil municipal de Yorkville a approuvé un changement de zonage qui permettra à l’entreprise de développer la propriété de 5,51 acres au 107 E. Stagecoach Trail.

Les échevins ont voté pour changer le zonage d’une classification de fabrication légère au zonage standard du quartier général des affaires de la ville pour les entreprises commerciales.

À l’instar de la station-service et du dépanneur Graham’s au nord, le nouveau point de vente sera situé directement en face d’une entreprise Shell Circle K.

En plus du changement de zonage, le conseil municipal a également approuvé une dérogation à son ordonnance sur les enseignes afin d’augmenter la surface et la hauteur maximales d’une enseigne de monument dans un quartier d’affaires.

Le panneau aura une hauteur de 25 pieds, dépassant le maximum de 18 pieds du code de la ville. De plus, la superficie de l’enseigne doit être augmentée du maximum de 64 pieds carrés à 168 pieds carrés.

La propriété sera subdivisée en deux lots comprenant la station-service, le dépanneur et la détention sur place, ainsi qu’un futur terrain constructible.