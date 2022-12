Le conseil municipal de Toronto en débat depuis des décennies. Maintenant, c’est enfin légalisé les maisons de chambres dans toute la ville

Parfois, le travail du conseil municipal de Toronto ressemble à un jeu d’attente.

Certains problèmes à la mairie peuvent être cycliques. Ils retournent au conseil pour un débat sans fin, une autre approbation ou un changement de direction tous ensemble. Et d’une manière ou d’une autre, ils ne disparaissent jamais tout à fait.

L’une de ces épines éternelles dans le flanc du conseil est maintenant également un élément clé du plan d’action en matière de logement du maire John Tory — la légalisation des maisons de chambres.

Tory a tenté à deux reprises de légaliser les maisons de chambres dans toute la ville et a échoué. Mais cela s’est finalement produit lors de la réunion de mercredi, et certains conseillers vétérans l’annoncent comme une étape monumentale vers la création de plus de logements et l’aide aux personnes qui vivent dans ces maisons.

“Toronto sera en mesure de garantir que ceux qui vivent déjà dans des maisons à plusieurs locataires … bénéficient d’une protection”, a déclaré Tory en faisant pression pour l’adoption de la motion lors d’une conférence de presse mercredi matin.

“Les maisons à plusieurs locataires existent ; les légaliser dans toutes les parties de la ville les rendra plus sûres. Et je crois que cela sauvera des vies.”

Parkdale est l’un des quartiers de la ville où les maisons de chambres sont légales, mais beaucoup sont à risque à mesure que le quartier s’embourgeoise. Le conseil municipal de Toronto a adopté mercredi une motion qui mènera à un système de permis et de réglementation pour les maisons de chambres à travers la ville. (John Rieti/CBC)

Depuis au moins 2008, le conseil municipal et le personnel ont exploré comment se débarrasser de la mosaïque de règles qui rendent les maisons de chambres légales dans certaines parties de Toronto et illégales dans d’autres. Tory a déclaré que depuis 2011, 14 personnes sont mortes dans des incendies de maisons de chambres dans la ville. Il a comparé cela aux deux personnes décédées dans des incendies dans des maisons de chambres légales et réglementées.

Et comme Tory l’a souligné, vous ne pouvez pas surveiller et protéger ce dont vous ne savez pas qu’il existe. Des maisons de chambres illégales se trouvent dans tous les quartiers de Toronto, mais le personnel de la ville n’a même pas pu estimer lorsque les conseillers ont demandé combien de personnes y vivaient ou combien il y en avait.

“J’espère avoir le soutien du conseil moralement, légalement et du point de vue du logement abordable”, a-t-il déclaré. “Le statu quo ne peut pas continuer.”

Et à la fin, Tory l’a fait. Le conseil a adopté la motion visant à établir un régime de permis et de réglementation à l’échelle de la ville pour les maisons de chambres par une marge de 18 contre 8.

Com. Gord Perks affirme que la décision du conseil de légaliser les maisons de chambres sauvera des vies. Il attribue la résistance aux maisons à logements multiples à la « peur de l’inconnu ». (Lauren Pelley/CBC)

Après le vote, les conseillers et même certains membres du personnel de la ville se sont embrassés, célébrant le changement. Com. Gord Perks, l’un des critiques les plus virulents de Tory, s’est tranquillement dirigé vers le maire et ils se sont serré la main.

“Il y a tellement de gens dans la ville de Toronto qui ont travaillé si dur pour cette journée”, a déclaré Perks.

“Cela sauvera des vies, cela améliorera la qualité de vie des Torontois à faible revenu, cela éloignera les gens de nos rues”, a ajouté le conseiller du quartier 4, Parkdale-High Park.

“C’est une réalisation qui fait du bien et qui aurait vraiment dû se produire il y a plus de dix ans.”

Perks a déclaré qu’il avait tenté une douzaine de fois de faire légaliser les maisons de chambres par le conseil. Au fil des ans, dit-il, la peur de l’inconnu a empêché les communautés et les conseillers qui les représentent d’affronter le problème de front.

“Chaque fois que nous légalisions une maison de chambres à Parkdale, je devais aller dans un gymnase avec un groupe de personnes inquiètes et peut-être même effrayées, et leur expliquer comment cela allait fonctionner”, a-t-il déclaré.

“Et cela a pris du temps et cela a demandé des efforts.”

Il minimise une suggestion selon laquelle les conseillers de banlieue, répondant aux électeurs de NIMBY, ont maintenu les maisons de chambres en marge et illégales pendant des décennies.

“Il s’agit juste de surmonter cette peur de l’inconnu”, a-t-il déclaré. “Cela n’a jamais vraiment été un truc centre-ville-banlieue. C’était juste une mauvaise caractérisation.”

Com. Brad Bradford, qui représente le quartier 19, Beaches-East York, affirme que les conseils précédents n’ont tout simplement pas eu le courage de légaliser les maisons de chambres. (Radio-Canada)

Com. Brad Bradford, président du comité du logement et ancien urbaniste, a déclaré que les conseils précédents n’avaient tout simplement pas le courage d’affronter les résidents en colère et d’affronter le problème.

“Je pense que la conversation sur le logement dans la ville est en train de changer, et la crise du logement est devenue si aiguë qu’il n’est plus possible pour les politiciens de l’ignorer”, a-t-il déclaré.

“Je pense que les conseillers qui ont une position évolutive doivent être félicités. Ils sont à l’écoute des gens.”

Maintenant, le travail acharné commence pour le personnel de la ville.

Le nouveau régime ne devrait pas entrer pleinement en vigueur avant la fin de l’année prochaine pour leur donner le temps de mettre en place le nouveau système.

Ils devront embaucher et former des inspecteurs, créant ainsi l’un des plus grands services du service des licences et des normes municipales de la ville. Ils devront ensuite inspecter les maisons de chambres entrant dans le système.

La ville s’engagera également dans une campagne d’éducation publique, informant les personnes qui exploitent les maisons de chambres illégales du changement.

Certaines de ces maisons devront être modifiées pour se conformer aux normes de sécurité, et elles auront le temps de monter à bord. Et il y aura également une sensibilisation du public pour lutter contre la désinformation, a déclaré Tory.

Et bien que le travail visant à intégrer les maisons de chambres dans le régime juridique ne fasse que commencer, Tory pense qu’il y aura peu de résistance contre les politiciens qui continuent de soutenir ces efforts.

“Les conseillers qui sont audacieux lorsqu’il s’agit de faire construire plus de logements seront récompensés, je crois, quel que soit le débat d’aujourd’hui, par une réélection parce qu’ils ont agi et qu’ils ont pris les décisions difficiles et fait les choses qui étaient justes”, a-t-il déclaré. a dit.

“Je pense qu’à une époque de crises multiples, ceux qui choisissent à plusieurs reprises la peur politique seront très durement traités par les élections à venir.”