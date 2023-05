Le conseil municipal de Toronto approuve des multiplex pour faire face à la crise croissante du logement

Les conseillers de Toronto ont approuvé des multiplex dans toute la ville – une décision qui, selon certains, aidera à résoudre la crise croissante du logement.

Le Conseil a voté 18 contre 7 en faveur de la légalisation des multiplex de deux, trois et quatre unités, qui n’étaient auparavant pas autorisés dans de nombreuses parties de la ville en raison de règlements de zonage restrictifs. Plus tôt mercredi, le conseil a signé un plan provincial visant à construire 285 000 maisons dans la ville au cours de la prochaine décennie.

La mairesse adjointe Jennifer McKelvie a déclaré qu’une façon d’atteindre cet objectif et de remédier à la grave crise du logement à Toronto était d’approuver le plan de multiplex.

« Nous devons faire quelque chose de difficile », a-t-elle déclaré. « Nous devons nous rassembler pour trouver un consensus pour aller de l’avant avec les multiplex. Et c’est parce que nous avons signé un engagement ce matin. »

La proposition est, et reste, controversée dans certains quartiers où certains craignent que l’introduction des nouveaux développements n’ait un impact sur les coûts de logement ou ne modifie l’apparence de leurs rues. Mais le personnel de la ville a déclaré au conseil qu’en autorisant de nouvelles options de faible hauteur, cela peut aider à répondre à la demande croissante de logements.

Toronto s’attend à 700 000 nouveaux résidents d’ici 2051

La ville s’attend à 700 000 nouveaux résidents d’ici 2051, mais avec la flambée des prix des maisons et des loyers, l’abordabilité est déjà un problème.

Com. Brad Bradford, qui préside le comité du logement de la ville et est candidat à la mairie, a déclaré que la décision avait pris des années. Il a critiqué certains de ses collègues conseillers pour avoir tenté de le retarder davantage avec une motion visant à reporter le débat qui a finalement échoué.

« Pourquoi y a-t-il une motion de report ? » Il a demandé. « Débat sans fin, report, retard – la marque de fabrique du logement dans cette chambre depuis trop d’années. »

Bradford a déclaré que l’approbation des multiplex ne serait pas la seule solution à la crise du logement à Toronto.

« Le multiplex est-il une panacée ? » il a dit. « Bien sûr que non. Il n’y a pas de solution miracle pour résoudre la crise du logement. Mais nous avons besoin de 1 000 points d’innovation. »

Le candidat à la mairie et conseiller municipal Brad Bradford a poussé ses collègues conseillers à soutenir un plan visant à légaliser les multiplex à travers Toronto. Il a déclaré que les unités contribueront à ouvrir davantage d’options de logement et à résoudre la crise du logement. (Shawn Jeffords/CBC)

Le personnel a déclaré aux conseillers que la croissance du logement dans la ville s’est principalement produite dans les immeubles d’habitation de moyenne et grande hauteur et qu’elle s’est concentrée dans les zones les plus densément peuplées de Toronto. À mesure que la ville se développe, elle a besoin de plus de types de logements dans d’autres zones et les multiplex peuvent aider à répondre à cette demande, ont-ils déclaré.

Cela passera par l’expansion ou la reconstruction de maisons individuelles dans les quartiers de banlieue de la ville, a déclaré le personnel.

Avec le vote, le conseil modifiera les types d’autorisations nécessaires pour construire un multiplex, garantissant que les propriétaires qui souhaitent en construire un peuvent désormais demander un permis de construction plutôt qu’une approbation beaucoup plus rigoureuse pour modifier le plan officiel de la ville ou les règlements de zonage. .

Les opposants poussent à reporter le débat multiplex

Les opposants à la proposition ont déclaré que la ville n’avait pas fait assez pour consulter les résidents, en particulier dans les banlieues comme Scarborough, Etobicoke et North York. Com. Anthony Perruzza, également candidat à la mairie, a tenté en vain de faire reporter le débat.

« Ils ont tous le droit de peser, de faire entendre leurs opinions », a-t-il déclaré. « Pas ignoré. Entendu. »

Com. Stephen Holyday, qui représente Etobicoke-Centre, quartier 3, a voté contre la mesure. Il a déclaré que ses électeurs n’étaient pas satisfaits de la taille des multiplex proposés et qu’ils ne garantissaient pas la construction d’unités abordables.

« Je me rends compte que la dynamique est différente dans différentes parties de la ville, mais je suis ici pour représenter la communauté qui m’a élu … et ils ne sont pas satisfaits de cette politique particulière », a-t-il déclaré.

Com. Gary Crawford, qui représente Scarborough Southwest, Ward 20, a déclaré que lui non plus ne pensait pas que ses électeurs soutenaient le plan.

« Scarborough n’est pas au centre-ville de Toronto », a-t-il déclaré. « Il existe encore des différences distinctes qui incitent les Torontois à déménager (à Scarborough). J’étais l’un des nombreux il y a de nombreuses années. »

Mais le con. Jamaal Myers a déclaré que la population de son quartier diminuait. Beaucoup de ceux qui ont grandi dans son quartier, Scarborough North, ne peuvent plus se permettre d’acheter des maisons là où ils ont grandi, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, la ville n’a autorisé le développement que dans une petite partie de Toronto et cela doit changer, a-t-il déclaré.

Myers dit que lorsqu’il frappe aux portes de nos jours, les propriétaires sont généralement plus âgés.

« Les enfants vivent maintenant à Durham, parfois aussi loin que Londres, Windsor, Ottawa, Montréal », a-t-il déclaré.