Le conseil municipal de St. Charles s’apprête à approuver un nouveau plan stratégique pour la ville – Shaw Local

La ville de Saint-Charles aura bientôt un nouveau plan pour son avenir.

Lors de sa réunion de mardi, le Conseil municipal de Saint-Charles est sur le point d’approuver un nouveau plan stratégique pour la ville. Les dirigeants de St. Charles envisagent la ville comme une communauté engagée avec un sentiment d’appartenance et d’appartenance où tout le monde est le bienvenu.

C’est l’énoncé de vision du nouveau plan stratégique de St. Charles, qui énonce les objectifs et les priorités de la ville pour les cinq prochaines années. Le plan identifie quatre priorités stratégiques : développement équilibré et réfléchi, engagement communautaire, résilience organisationnelle et bien-être financier.

En ce qui concerne l’engagement communautaire, certains des objectifs comprennent le lancement d’un nouveau site Web de la ville et la création d’un nouveau portail en ligne permettant aux résidents de consulter et de payer les factures de services publics d’ici la fin de 2023. En ce qui concerne le développement équilibré et réfléchi, les objectifs comprennent l’achèvement d’un centre-ville complet étude du stationnement, y compris une analyse de la signalisation, d’ici avril et détermination des sites de développement prioritaires pour le côté est, le côté ouest et le centre-ville sur une base annuelle.

En juin dernier, le conseil municipal a approuvé un contrat de 74 800 $ avec le consultant BerryDunn pour la préparation d’un plan stratégique mis à jour.

“Au cours des six derniers mois, BerryDunn a mené une vaste stratégie d’engagement du public pour recueillir des commentaires via des réunions individuelles avec les principales parties prenantes, des forums publics, des discussions de groupe, des enquêtes et un site Web de projet”, a déclaré le directeur du développement économique de St. Charles, Derek. dit Conley.

Le plan stratégique de 2015 a donné une orientation à la ville jusqu’en 2020.

“La mise en place d’un plan stratégique mis à jour a été retardée jusqu’en 2022 en raison des perturbations de la pandémie de COVID-19 et de l’installation d’un nouveau maire et administrateur municipal en 2021”, a déclaré l’administratrice municipale Heather McGuire.