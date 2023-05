Le conseil municipal de St. Charles s’apprête à approuver les plans d’un hôpital pour animaux sur la route 64 – Shaw Local

ST. CHARLES – Les membres de la Commission du plan St. Charles ont recommandé l’approbation la semaine dernière des plans d’un hôpital pour animaux sur la route 64, juste à l’ouest de Randall Road.

Luigi Randazzo, vice-président de l’architecture et co-fondateur de Planification et conception de la clé de voûtea déposé la demande de développement d’unité prévue le 12 avril pour développer la propriété au 2377 W. Main St. en tant que River West Animal Hospital.

L’hôpital pour animaux serait situé sur un ancien terrain agricole du côté sud de la route 64 avec Firestone Tire à l’est, Rental Max à l’ouest et Fox River Harley-Davidson au sud.

Plan du site du River West Animal Hospital proposé au 2377 W Main St. à St. Charles. (Photo fournie par la ville de St. Charles)

La propriété appartient à Thomas Zylstra de Zylstra Farms, LLC et Zylstra Harley-Davidson. Le lot est l’un des 10 du Zylstra PUD, approuvé en 2005, qui englobe 35 acres à l’ouest de Randall Road entre la route 64 et Oak Street.

Le demandeur propose un bâtiment d’un étage de 6 000 pieds carrés et de 26 pieds de hauteur qui fera face à la route 64, avec un stationnement sur les côtés ouest et sud du bâtiment. Il sera accessible par le chemin privé existant qui relie la route 64 à Oak Street au sud.

Rendus d’artistes du River West Animal Hospital proposé au 2377 W Main St. à St. Charles. (Photo fournie par Keystone Planning and Design)

Les plans de construction prévoient une réception et une zone d’attente, des salles d’examen, des espaces de traitement et une cour extérieure de secours pour animaux de compagnie qui sera clôturée et surveillée par le personnel.

L’hôpital pour animaux prévoit d’être ouvert de 6 h 30 à 19 h du lundi au vendredi et de 8 h à 15 h le samedi.

Les plans seront présentés au conseil municipal lors d’une prochaine réunion.