Le conseil municipal de St. Charles recevra une mise à jour sur le projet d’agrandissement de First Street Plaza – Shaw Local

Les échevins recevront lundi une mise à jour sur l’agrandissement de la First Street Plaza au centre-ville de St. Charles.

Au cours de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles lundi, l’administratrice municipale Heather McGuire parlera aux conseillers municipaux des commentaires du public et des commentaires reçus de l’enquête sur l’agrandissement de la First Street Plaza en 2021. Elle passera également en revue le calendrier du projet et les efforts de financement à ce jour.

En outre, le directeur des travaux publics de St. Charles, Peter Suhr, informera les échevins de l’état d’avancement du projet. La première phase du projet d’agrandissement a été achevée au printemps dernier.

Suhr examinera la conception, la portée et les caractéristiques du projet, le calendrier de projet proposé pour la deuxième et dernière phase de construction ainsi que les coûts du projet à ce jour et les coûts de construction prévus pour la deuxième phase.

L’année dernière, la ville a lancé le projet. En 2020, les échevins ont voté à l’unanimité pour acheter l’ancien site du restaurant Manor à l’angle sud-est des rues Main et First pour 1 million de dollars afin d’agrandir la First Street Plaza.

Cet achat comprenait un don de 400 000 $ de la ville et un don de 600 000 $ d’Exelon.

Les plans futurs incluent une place pavée en plus d’une structure de pergola solaire qui aiderait à alimenter la place et la structure. L’art public serait également installé dans le cadre du projet et les plans prévoient également la fermeture d’une section de la première rue aux véhicules pour créer une passerelle piétonne.

L’Initiative St. Charles, un comité consultatif indépendant sous l’égide de la Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox, recueille des fonds pour le projet.