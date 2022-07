Le conseil municipal de St. Charles examine les propositions pour l’emplacement de l’ancien poste de police – Shaw Local

Le conseil municipal de St. Charles a donné lundi une idée plus claire de ce qu’il aimerait voir développé sur le site de l’ancien poste de police de St. Charles le long de la rivière Fox.

Au cours d’une réunion d’atelier spéciale, les échevins ont examiné quatre propositions pour le site. En septembre 2019, le nouveau poste de police ultramoderne de 24,6 millions de dollars du département, situé au 1515 W. Main St., a ouvert ses portes. La nouvelle station de 56 000 pieds carrés a remplacé les anciens quartiers du département au 211 N. Riverside Ave., dont certaines parties remontent à près de 100 ans.

La majorité des échevins ont exprimé leur préférence pour deux des quatre propositions. Cela comprend une proposition de Frontier Development, qui a participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles.

Frontier Development, en collaboration avec The Prime Group, basé à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence. Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville une incitation de 20 millions de dollars.

Ils ont également exprimé leur préférence pour une proposition soumise par Murphy Development Group, basé à Chicago, qui appelle à la construction d’un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 138 appartements, un restaurant et 3 000 pieds carrés d’espace commercial. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Le maire de St. Charles, Lora Vitek, a souligné que le bâtiment municipal voisin de St. Charles – qui a été construit en 1940 et est inscrit au registre national des lieux historiques – ne fait partie d’aucune proposition de développement.

Les échevins ont également exprimé leurs préférences personnelles quant à la manière dont ils aimeraient voir la propriété développée. L’échevin du quatrième quartier, Bryan Wirball, a exprimé des inquiétudes quant à la hauteur des bâtiments dans les plans.

« Quel impact cela aura-t-il sur le quartier ? » Il a demandé.

Wirball a également souligné la nécessité pour toute proposition de réserver beaucoup de terres à l’usage public.

“Je pense qu’il devrait y avoir plus d’équipements publics, comme un amphithéâtre”, a-t-il déclaré. “Agrandissez-le, rendez-le public.”

L’échevin du premier quartier, Ron Silkaitis, a déclaré que “personnellement, j’aimerais que les choses restent comme elles sont”.

“Nettoyez-le et faites-en un parc”, a-t-il dit. “Malheureusement, je ne pense pas que cela se produira et je pense que mes collègues seront tous d’accord avec cela. Et je respecte cela aussi.

Il n’est pas non plus favorable à l’implantation d’un hôtel sur le site.

Les résidents ont également pesé sur les propositions, y compris l’ancien membre du conseil du comté de Kane, Philip Lewis.

L’ancien membre du conseil du comté de Kane, Philip Lewis, s’est adressé lundi aux conseillers municipaux de St. Charles au sujet des plans de l’ancien poste de police le long de la rivière Fox. (Eric Schelkopf)

“Si j’étais à votre place, je demanderais une proposition au district de St. Charles Park”, a déclaré Lewis en s’adressant aux échevins. « Si la ville faisait don du terrain, quel genre de vision le St. Charles Park District aurait-il pour la propriété ? Je demanderais à la réserve forestière du comté de Kane, si la ville de St. Charles vous donnait ce terrain, quelle vision auriez-vous ? Notre communauté mérite ce groupe de 10 personnes poursuivant toutes les opportunités. Et je ne te vois pas faire ça.