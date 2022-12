Le conseil municipal de St. Charles envisage une nouvelle classification de permis d’alcool pour accueillir la station-service/le restaurant Taco Urbano – Shaw Local

Le Conseil municipal de Saint-Charles envisage une nouvelle classification de permis d’alcool pour accueillir la nouvelle station-service Pride / Taco Urbano Café en construction à East Main Street et Kirk Road.

Les plans sont d’ouvrir la station à la fin du printemps. La nouvelle classification permettrait la vente/consommation sur place à l’intérieur du Taco Urbano Café et la vente de forfaits hors site dans le dépanneur.

Taco Urbano est également situé à l’intérieur de la station-service The Pride of Batavia BP sur North Randall Road.

“C’est similaire à ce que nous avons fait avec Cooper’s Hawk, The Wine Exchange et quelques autres licences à St. Charles”, a déclaré le chef de la police de St. Charles, James Keegan, aux échevins lors de la réunion du comité des opérations gouvernementales du conseil municipal de St. Charles lundi.

Il a noté que la licence comportait plusieurs restrictions, notamment que les produits vendus pour être consommés à l’extérieur ne peuvent être ouverts ni consommés sur place et que la superficie totale en pieds carrés des locaux dédiés à la vente au détail d’alcool à consommer à l’extérieur doit ne pas dépasser 10 % de la superficie totale en pieds carrés des locaux.

“C’est très similaire à ce que nous faisons avec nos dépanneurs et nos stations-service”, a déclaré Keegan.

De plus, les biens et marchandises autres que l’alcool doivent également être vendus sur place et la consommation d’alcool n’est autorisée que dans les zones désignées d’un café/d’un coin salon.

Le Pride of St. Charles, situé au 1505 Lincoln Highway, comprend la brasserie 93 Octane ainsi que le restaurant Urban Counter.

Les échevins ont recommandé à l’unanimité l’approbation de la nouvelle classification des permis d’alcool ainsi que la demande de permis d’alcool de Pride. L’ensemble du conseil municipal va maintenant examiner les recommandations.

Les développeurs CIMA, basés à Warrenville, ont soumis des plans pour développer une station-service Pride à huit pompes sur une parcelle de 2,37 acres connue sous le nom de propriété familiale Regole située à l’angle sud-est de Kirk Road et East Main Street.

Les plans comprennent également la construction d’un dépanneur de 4 500 pieds carrés avec un restaurant à service rapide à l’intérieur (Taco Urbano) ainsi qu’un lave-auto automatique.