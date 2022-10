Le conseil municipal de St. Charles approuve le projet d’immeuble d’appartements après la révision des plans – Shaw Local

Frontier Development a reçu lundi le feu vert pour poursuivre son projet d’appartements River East Lofts près de la rivière Fox après avoir révisé ses plans.

Le point de friction a été une proposition visant à libérer des parties des emprises de South 2nd Avenue et Indiana Avenue. Le projet est proposé pour être construit à l’angle sud-est des avenues Illinois et Riverside sur le site de l’ancien bâtiment de la Chambre de commerce de St. Charles.

Libérer le droit de passage signifie transférer tout ou partie du droit de passage public à la propriété privée d’une parcelle de terrain contiguë. Seuls sept des 10 échevins ont voté le 6 septembre en faveur de la proposition de vacances de droit de passage, ce qui signifie qu’il manquait la supermajorité – le vote affirmatif de huit échevins – dont il aurait besoin pour aller de l’avant.

À la suite de ce vote, Frontier a accepté de réduire le nombre de vacances sur l’emprise qu’elle demandait. La ligne sud de la vacance de l’emprise a été déplacée vers le nord, près de la ligne médiane de l’avenue Indiana (il est proposé de libérer les 35,60 pieds nord de l’avenue Indiana), a déclaré le directeur du développement communautaire de St. Charles, Russell Colby.

“La zone libérée comprendrait l’empreinte du bâtiment et le patio surélevé”, a déclaré Colby. “Le patio au niveau du sol serait situé sur l’emprise de la ville et ne pourrait être construit qu’en vertu d’un accord de licence approuvé par la ville.”

L’échevin du quatrième quartier, David Pietryla, était satisfait des nouveaux plans. Pietryla et l’échevin du 4e arrondissement, Bryan Wirball, représentent le quartier où se situe le projet et ont écouté les résidents faire part de leurs préoccupations.

“Je suis heureux que nous soyons parvenus à ce compromis raisonnable”, a déclaré Pietryla avant de voter pour les nouveaux plans.

Wirball a accepté.

“Je pense que c’est un compromis raisonnable”, a déclaré Wirball. “Il conserve la propriété du triangle vert de la ville, ce qui donne aux résidents la tranquillité d’esprit à l’avenir.”

Le développeur Curt Hurst et son fils Conrad sont propriétaires de Frontier Development, qui a participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles. Auparavant, les vacances comprenaient une partie de la 2e Avenue (prévue pour un stationnement perpendiculaire) et toute la largeur de l’avenue Indiana (60 pieds pour l’empreinte du bâtiment, un patio surélevé et un patio au niveau du sol) au sud du site de développement, a déclaré Colby.

Les échevins ont approuvé à l’unanimité la nouvelle proposition. En outre, une majorité d’échevins a approuvé une ordonnance accordant l’approbation d’une utilisation spéciale pour un développement d’unité prévu ainsi que des plans préliminaires pour River East Lofts.

Les plans précédents prévoyaient que le bâtiment mesurerait 59 pieds et 8 pouces de hauteur. Le district de zonage de la zone ne permet qu’une hauteur de bâtiment maximale de 50 pieds.

Les plans actuels montrent que le bâtiment aurait une hauteur maximale de 50 pieds, de sorte que le promoteur ne demande plus de dérogation à la ville. Les appartements seraient situés aux étages supérieurs du bâtiment tandis que les espaces commerciaux et de vente au détail seraient au premier étage.

De plus, le nombre d’unités a été réduit de 43 à 42 et la composition des unités est passée de 27 unités d’une chambre/16 unités de deux chambres à 12 unités d’une chambre/30 unités de deux chambres. Des plans architecturaux révisés ont été soumis.