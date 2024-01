Le conseil municipal de Somerville a appelé à un « cessez-le-feu durable » à Gaza. Voici comment ils y sont arrivés.

La salle du conseil municipal de Somerville était remplie jeudi soir de dizaines de défenseurs brandissant des pancartes derrière les 11 membres du corps. Le sujet en question : faut-il adopter une résolution soutenant un « cessez-le-feu durable » à Gaza ?

Plus que 25 000 Palestiniens ont été tués depuis qu’Israël a lancé son offensive, après que 1 200 Israéliens ont été tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre.

Finalement, après près de trois heures de délibérations, la plupart des conseillers pourraient le soutenir comme un appel à la paix, en adoptant la résolution 9-2. Les conseillères Kristen Strezo et Judy Pineda Neufeld ont voté contre.

L’un des courants sous-jacents de la réunion de jeudi soir était de savoir si le conseil municipal de Somerville était le bon endroit pour un tel vote, compte tenu des divisions qu’il avait mises en lumière dans la ville et des inquiétudes quant à l’impact que pourrait avoir la résolution.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait qu’il était important d’adopter cette mesure, le président du conseil municipal, Ben Ewen-Campen, a déclaré avoir été confronté à cette question de la part de nombreux habitants. Une partie, dit-il, était personnelle.

« En tant que juif moi-même, j’ai été piégé dans des sentiments d’impuissance, de deuil et de traumatisme. Et je sais que je ne suis pas seul à ressentir ces sentiments », a déclaré Ewen-Campen, qui représente le quartier 3, à GBH News. « Cela ne me semblait pas normal que notre gouvernement – ​​notre gouvernement local, dont je suis un dirigeant élu – n’ait pas vraiment fait de déclaration sur ce qui se passe à Gaza depuis le 7 ou le 8 octobre. Et je pense que ce silence a été vraiment très difficile pour moi et pour un grand nombre de membres de notre communauté.

Un conseiller estime avoir reçu 1 300 courriels au cours des deux derniers jours.

Mais Ewen-Campen a déclaré que sa motivation allait au-delà de cela. Le conseil municipal, estime-t-il, est le lieu approprié pour faire entendre la voix des citoyens.

“C’est quelque chose que notre conseil municipal et d’autres conseils municipaux font pour plaider en faveur de changements de politique au niveau de l’État et au niveau fédéral”, a déclaré Ewen-Campen. « Ce n’est pas une résolution que nous envoyons aux pays étrangers. Nous l’envoyons à notre propre gouvernement, lui demandons et soutenons une politique visant à mettre fin à cette guerre.»

Certains conseillers de Somerville étaient réticents, inquiets de voir les divisions s’aggraver dans la ville – ou de savoir si cela ferait une différence.

«Je crois qu’en présentant cette résolution, la seule chose qui a été accomplie est d’approfondir davantage la division, de faire en sorte que les gens de toute la communauté se sentent moins en sécurité et moins bienvenus», a déclaré Lance Davis, conseiller municipal du quartier 6. « Je ne pense pas réellement qu’un « oui » ou un « non » changera une vie en Palestine, en Israël. Cela changera des vies ici à Somerville.

Le conseiller du quartier 4, Jesse Clingan, n’était pas non plus sûr de l’impact que cela aurait.

“Je mange, dors, respire ça depuis quatre ou cinq jours”, a déclaré Clingan. “Et ce n’est pas tant la lutte qui consiste à voter ‘oui’ ou ‘non’, mais plutôt le fait de voter.”

Le conseiller At-Large Wilfred N. Mbah, originaire du Cameroun, a déclaré qu’il était en désaccord sur la résolution, mais a finalement choisi de la soutenir.

« C’est simplement parce que cette résolution se concentre sur le caractère sacré de la vie humaine et reconnaît les souffrances des Israéliens et des Palestiniens. Et je ne connais que trop bien les divisions ethniques et religieuses du pays d’où je viens, ainsi que les terribles dégâts qu’elles causent », a déclaré Mbah.

Mais d’autres ont clairement exprimé leur ferme soutien à la résolution.

« Ce qui m’empêche de dormir la nuit, c’est de penser à l’impact de cette guerre en cours sur notre humanité commune », a déclaré Naima Sait, conseillère du quartier 5. « Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants ? Quel genre de monde leur laissons-nous ? Les enfants de notre communauté regardent les enfants et les personnes âgées israéliens tués et pris en otages, ils regardent les bébés palestiniens sortir des décombres. Ils regardent les écoles bombardées.

« Des milliers de vies innocentes ont été perdues. Des milliers d’entre eux sont des enfants. Au nom de notre humanité commune, cela doit cesser », a ajouté Sait plus tard.

La résolution a été adoptée avec quelques amendements de dernière minute qui ajoutaient la condamnation du Hamas et la condamnation de la rhétorique anti-israélienne, ajoutées à d’autres condamnations de l’antisémitisme, de l’islamophobie et de la rhétorique xénophobe. (La version initiale de la résolution peut être trouvé ici. La version finale modifiée n’est pas encore disponible en ligne.)

Un amendement, proposé par le conseiller Strezo, visant à ajouter un libellé appelant au démantèlement du Hamas et au démantèlement de l’administration Netanyahu en Israël, n’a pas réussi à figurer dans la version finale par une marge de 6 contre 5.

“Qu’il y ait des préoccupations techniques ou juridiques, ou du moins théoriquement, au sujet d’un pouvoir législatif municipal appelant à la fin des gouvernements élus dans n’importe quel pays, ce n’est probablement pas là où nous voulons aller – même si je suis d’accord dans ma vie personnelle”, a déclaré Davis. .

Somerville est la première ville du Massachusetts à appeler à un cessez-le-feu, selon le groupe de défense local Somerville For Palestine. D’autres gouvernements locaux, y compris San Francisco et Minneapolis, ont également adopté des résolutions. Le conseil municipal de Cambridge entendra sa propre résolution de cessez-le-feu lundi, et c’est devrait passer.

Ewen-Campen espère que le message sera entendu aux niveaux supérieurs du gouvernement.

« Je veux que la guerre se termine maintenant. Je ne sais pas à quel point cela semble naïf, simpliste », a déclaré Ewen-Campen. “Ne vous méprenez pas, je pense que c’est ce qui se passe parce que de cette résolution. C’est l’espoir. Je veux que notre communauté se sente respectée et entendue sur cette question incroyablement difficile et douloureuse.