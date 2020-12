Le conseil municipal de Seattle envisage un nouveau règlement du code pénal qui le verrait devenir la première municipalité des États-Unis à excuser les délits criminels s’ils peuvent être liés à la pauvreté, à la toxicomanie ou à des troubles de santé mentale.

Le concept, connu sous le nom de défense contre la pauvreté, a été discuté mardi par le comité de sécurité publique du conseil municipal de Seattle après avoir été présenté par la membre du conseil Lisa Herbold et Anita Khandelwal, directrice du département de la défense publique du comté de King.

En vertu de la défense, un suspect accusé pourrait éventuellement être absous d’un crime – tel que vol, voies de fait ou intrusion – s’il a commis l’infraction pour répondre à un besoin fondamental de survivre.

«Dans une situation où vous avez pris ce sandwich parce que vous aviez faim et que vous essayiez de répondre à votre besoin fondamental de satisfaire votre faim; en tant que communauté, nous saurons que nous ne devons pas punir cela. Cette conduite est excusée », a déclaré Khandelwal, selon KOMO.

La proposition exclut toutefois les délits liés à la violence domestique et à la conduite avec facultés affaiblies.

Khandelwal a également suggéré la création d’un fonds public de restitution, pour indemniser les victimes de vol même si le délinquant ne peut pas les payer.

Bien que le projet de loi n’ait pas encore été rédigé, il suscite beaucoup de discussions entre les législateurs locaux.

L’ancien membre du conseil municipal de Seattle, Tim Burgess, s’est publiquement opposé à cet effort, le qualifiant de «signal puissant» que le gouvernement de Seattle «ne se soucie pas vraiment de ce type de comportement criminel dans notre ville».

Il soutient que la nouvelle défense serait faite aux dépens des propriétaires de magasins locaux et d’autres personnes touchées par des délits délictueux.

«Cela penche fortement en faveur de certaines personnes en fonction de leur statut, et il dit à d’autres,« vous n’avez pas d’importance », ajoutant que la législation deviendrait le« rêve »d’un avocat de la défense.

Le procureur de la ville de Seattle, Pete Holmes, a quant à lui déclaré qu’il se félicitait de la discussion à venir, mais a déclaré que les changements n’étaient pas strictement nécessaires car son bureau évitait déjà de poursuivre les crimes de « survie ».

« Les bons procureurs ne sont pas satisfaits de poursuivre ce type d’infraction », a-t-il déclaré à KUOW.

Au lieu de cela, Holmes a déclaré que son bureau cherchait à envoyer des personnes vers des programmes de déjudiciarisation ou de réadaptation qui fournissent des services vitaux et aident à prévenir les condamnations pénales.

Il a déclaré qu’il partageait l’objectif de la proposition d’aller au-delà du recours à la police et aux poursuites, mais a déclaré qu’il fallait davantage d’aide disponible pour les délinquants et ceux qu’ils ont blessés ou touchés.

« Je pense que nous courons le risque d’excuser ces crimes, nous ne les associons pas aux ressources nécessaires pour nous assurer que le comportement est traité – et la communauté est alors frustrée », a poursuivi Holmes.

La population des sans-abri de la ville a également augmenté de plus de 5% depuis 2019 – dont au moins 26% vivent avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale, selon les données.

Holmes a exhorté dans une lettre du 30 octobre adressée au conseil, que, s’ils avançaient avec la proposition, alors seuls les délits non violents devraient être considérés sous la défense.

L’avocat a déclaré que les crimes violents – même ceux liés aux problèmes de santé mentale – devraient être considérés séparément avec plus de supervision de la part des juges pour diriger les personnes vers le traitement.

« Les attaques aléatoires contre des étrangers sont tout simplement inacceptables », a-t-il déclaré. «Nous devons résoudre ce problème.

Le conseil a semblé tenir compte de l’avertissement de Holmes, avec son exposé initial axé sur une défense pour des crimes commis pour répondre à «un besoin fondamental immédiat».

Khandelwal a assuré que la soi-disant « défense contre la pauvreté » n’était pas destinée à ignorer les besoins des entreprises ou d’autres victimes de délits, ajoutant que le système actuel ne leur fournissait pas non plus de récompense, tout en faisant « plus de mal » aux délinquants.

«Cela ne répond aux besoins de personne», a-t-elle soutenu, selon KUOW. «Ce n’est pas que nous ne nous soucions pas du monde des affaires ou des personnes qui ont subi un préjudice. C’est que nous savons que ce processus – ce traitement des êtres humains à travers le système – est nuisible pour nos clients et encore une fois très disproportionné sur le plan racial, et n’apporte pas non plus aux propriétaires d’entreprise ce dont ils ont besoin.

Khandelwal a encouragé la ville à créer un fonds public de restitution, afin que les victimes de vol puissent être remboursées même lorsque le contrevenant ne peut pas les payer.

Alors que la défense de la pauvreté aurait probablement un effet de grande envergure, Khandelwal dit que cela ne signifierait pas une immunité totale contre les sanctions, comme l’ont suggéré certains critiques.

Des avocats seraient recrutés pour prouver que le crime a été commis parce qu’une personne essayait de répondre à un besoin fondamental – pas seulement qu’une personne vivait dans la pauvreté au moment où le crime a été commis.

Le conseil continuera à travailler sur la proposition en 2021, avec de nouvelles discussions prévues pour janvier

Seattle a connu une augmentation de la criminalité depuis les manifestations d’été de la zone occupée de Capitol Hill (CHOP), qui ont connu une hausse de 525%, selon la maire démocrate Jenny Durkan.

« Ce que nous savons déjà, c’est que le système des délits est essentiellement un système qui consiste à faire passer sans cesse les personnes en situation de pauvreté devant les tribunaux municipaux sans répondre à leurs besoins fondamentaux », Angélica Cházaro, organisatrice de Decriminalize Seattle et l’un des catalyseurs de la proposition, a déclaré au Seattle Times.

Cházaro a qualifié la proposition de défense de la pauvreté de «tâche inachevée du« mouvement de rejet du SPD »», stimulée par les manifestations historiques contre l’injustice raciale après l’assassinat par la police de George Floyd dans le Minnesota, en mai.

Au milieu des homicides records dans la ville d’Emeraude, le département de police de Seattle serait confronté à une pénurie critique d’agents et de financement.

Selon une étude menée par l’animateur de radio KTTH, Jason Rantz, 33 officiers auraient tout à fait la force au cours des deux derniers mois seulement.

Il a déclaré à Fox News qu’il était important de se concentrer sur le « contexte plus large [of] ce qui se passe à Seattle.

«Nous avons cette culture d’anarchie. Nous avons un problème prolifique de délinquants où à peu près la même centaine de personnes continuent à enfreindre la loi, ne voyant aucune punition, puis refaisant la même chose encore et encore », a-t-il déclaré. « Et donc, tout ce que vous faites, c’est faciliter la tâche à ces personnes de continuer ce comportement.

‘Et, la peur est, bien sûr, vous savez,’ Cela ne s’applique-t-il qu’aux résidents de Seattle? ‘ », A demandé Rantz. » Et, sinon, cela signifie-t-il que quelqu’un peut venir de l’extérieur de la région qui est sans ressources, qui est faible revenu, [and] enfreindre tout un tas de lois en sachant que si vous le faites à Seattle, vous n’allez pas avoir d’ennuis?

Le conseil continuera de travailler sur la proposition en 2021, avec de nouvelles discussions prévues pour janvier.