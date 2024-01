Le conseil municipal de Seattle choisit Tanya Woo pour un siège ouvert

Le conseil municipal de Seattle a nommé mardi la propriétaire de l’hôtel Tanya Woo pour rejoindre ses rangs, occupant le siège vacant laissé par Teresa Mosqueda dans toute la ville avec un membre bien plus modéré que l’ancien porte-drapeau progressiste.

Woo, qui est à un peu plus de deux mois d’une défaite électorale face à sa désormais collègue Tammy Morales du district 2, a reçu cinq voix sur l’estrade du conseil, remportant sa nomination au premier tour de scrutin et consolidant un changement radical par rapport à l’opposition de plus en plus forte. corps législatif progressiste de la dernière décennie.

Dans sa campagne pour le siège du district 2, qui comprend le CID et Rainier Valley, Woo a mis l’accent sur la sécurité publique. Des quartiers comme le CID ont été oubliés, a-t-elle soutenu, et nécessitent une plus grande attention de la part de la mairie.

Désormais représentant de toute la ville, Woo a déclaré que ces priorités sont les mêmes.

“Je crois que bon nombre des questions sur lesquelles j’ai fait campagne n’étaient pas propres à un quartier ou à un district”, a déclaré Woo après sa confirmation mardi. “Je crois que les problèmes de sans-abri, de sécurité publique et de logement couvrent tous les coins de Seattle.”

Les membres du conseil Rob Saka, Sara Nelson, Cathy Moore, Bob Kettle et Maritza Rivera ont voté pour Woo. La membre du conseil Joy Hollingsworth a voté pour Linh Thai ; Le membre du conseil Dan Strauss a voté pour Vivian Song ; et Morales a voté pour Mari Sugiyama.

La nomination de Woo fait suite à une série de discours des membres en exercice, qui ont souligné le besoin de l’organisme de quelqu’un capable de travailler en collaboration.

« La personne qui est nommée à ce poste a un travail monumental : se mettre à niveau très rapidement, puis se retourner pour aider à combler notre très grave déficit budgétaire », en plus d’envisager une campagne électorale quasi immédiate, a déclaré Saka.

En choisissant Woo parmi un groupe de 72 candidats, la théorie de gouvernance de ce conseil apparaît plus clairement. Woo, comme beaucoup de ses nouveaux pairs, est favorable à dépenser davantage pour développer le service de police ; soutient un processus de suppression des campements plus agressif ; il n’est pas allé jusqu’à appeler à des zones urbaines à l’échelle de la ville ; plaide pour la réouverture des règles de protection des arbres de la ville ; et soutient la réduction des revenus pour résoudre le trou du déficit.

Pour un conseil qui donne la priorité à laisser derrière lui les combats des conseils précédents, les tensions autour de la nomination de Woo se sont néanmoins propagées dans la sphère publique. Après avoir entendu que les syndicats soutiendraient Vivian Song, membre du conseil scolaire de Seattle, un consultant en affaires bien connu, Tim Ceis, a imploré les donateurs politiques de montrer leurs muscles et de faire pression pour Woo.

Le président du Conseil, Nelson, a dénoncé la « militarisation » du courrier électronique de Ceis et a exhorté le conseil à ne pas y prêter attention.

« Il est temps de mettre fin aux divisions », a-t-elle déclaré.

Néanmoins, la campagne discrète a révélé les divisions entre les groupes patronaux et syndicaux tout en renforçant les craintes parmi les progressistes que l’oreille du nouveau conseil puisse être pliée par les milieux d’affaires et que l’issue de la nomination soit prédéterminée.

La plupart des membres du conseil ont rejeté cette idée, affirmant avec véhémence que la décision leur appartenait uniquement.

Morales s’est toutefois excusé pour la « politique inconvenante » du processus de nomination, qualifiant le lobbying de « dangereux ».

“Si j’ai l’impression que cette décision est gagnée d’avance, je suis désolée”, a-t-elle déclaré lundi.

Woo est nouvelle en politique – si nouvelle, en fait, qu’elle a passé des années sans voter, ce qu’elle a reconnu comme un problème.

Elle s’est davantage impliquée en tant que défenseure du nom du district international de Chinatown. Elle a mené une campagne contre un refuge pour sans-abri dans le quartier et est bénévole au sein du CID Community Watch, un groupe de patrouille citoyenne de longue date créé par le militant bien-aimé et assassiné Donnie Chin. Elle est copropriétaire de l’hôtel Louisa sur la rue King.

Woo a échoué de peu dans sa campagne contre Morales. Elle a obtenu le soutien de groupes d’entreprises et de syndicats, ainsi que de Nelson.

Son nom a été parmi les premiers à être évoqués pour occuper le siège de Mosqueda, qui est parti après avoir remporté un siège au conseil du comté de King.

Morales, dont les positions progressistes sont probablement beaucoup plus isolées que l’année dernière, a fait allusion à la nomination de son adversaire électoral par ses nouveaux collègues.

« Je dois être clair sur le fait que ce conseil a nommé deux de mes adversaires aux élections générales comme finalistes », a-t-elle déclaré, faisant référence à Mark Solomon, qui était également finaliste et que Morales a battu en 2019.

Woo, cependant, a déclaré qu’avoir deux membres du District 2 serait une bonne chose.

« Ce district du sud de Seattle a été marginalisé et, je crois, mal desservi. Ce serait donc formidable d’avoir une double couverture et de pouvoir travailler ensemble sur ces questions », a-t-elle déclaré. “Je me sens honoré de pouvoir travailler avec le membre du conseil Morales à l’avenir.”

Woo a bénéficié du fort soutien des membres de la communauté du Chinatown International District. Avant le vote de mardi, une majorité des quelque 30 commentateurs se sont prononcés en faveur de sa nomination.

Le poste vacant étant comblé, le conseil va maintenant se tourner vers la planification des réunions des comités. Woo présidera le Développement durable, lumière de la ville, arts et culture Comité.

Woo fera désormais face à des élections spéciales en novembre, précédée d’une course primaire si plus de trois personnes se présentent pour se présenter contre elle. Si elle gagne, elle sera de nouveau candidate à sa réélection en 2025. Elle a annoncé mardi son intention de se présenter.